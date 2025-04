Amici, anticipazioni sabato 5 aprile: la decisione inaspettata su Alessia

Stanno circolando in rete le prime anticipazioni sulla prossima puntata di Amici, che andrà in onda sabato 5 aprile su Canale 5.

Il talent show ha avuto sin da subito una grande influenza sul pubblico italiano, tanto che anche in questa edizione ci sono stati grandi risultati. I tanti giovani che hanno scelto di parteciparvi hanno preso parte man mano alle puntate, riuscendo -alcuni di loro – ad arrivare alla fase più attesa, cioè quella del Serale. Sul web si stanno già leggendo i primi pronostici su chi sarà il vincitore, anche se può anche accadere che ognuno di loro diventi un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo a prescindere dal risultato finale.

Nel frattempo, pare che sia stata presa una decisione inaspettata su Alessia e che i telespettatori potranno vedere tutto durante la prossima puntata.

Le anticipazioni di Amici: la svolta su Alessia

Sta crescendo tra i fan la curiosità su quello che succederà durante i prossimi episodi di Amici. Intanto, è stato rivelato che – durante la terza puntata del serale – verrà trasmesso un guanto di sfida che è stato richiesto dalla docente Deborah Lettieri e che vedrà protagoniste Francesca e Alessia. L’insegnante ha infatti proposto una sfida tra le due ballerine che riguarda una performance di danza classica. C’è da dire che questa esibizione avrebbe fatto scatenare una polemica durante la puntata, dato che non sarebbe stata ritenuta equa al 100%. La prima a dire la sua sarebbe stata Alessandra Celentano che, dopo aver appreso la decisione della Lettieri, ha voluto chiedere una sfida su una coreografia tra le due allieve.

A quel punto è intervenuta proprio la giovane Francesca, che ha detto: “Non credo proprio che sia la stessa cosa questo guanto, onestamente“. La ballerina si è infatti detta amareggiata dal guanto di sfida che è stato proposto dalla Celentano durante la puntata, in onda il prossimo sabato su Canale 5. Al momento non si sa quindi chi tra le due riuscirà a superare la sfida, e nemmeno chi saranno gli eliminati delle tre manche durante la trasmissione. Ad esempio, la scorsa settimana ad andare via dal talent è stata la ballerina Raffaella, che si è vista costretta a non partecipare alla finalissima di Amici, che è invece prevista domenica 18 maggio.

Nel frattempo, Maria De Filippi sta continuando ad essere la protagonista del sabato sera, dato che ha conquistato ottimi ascolti durante la scorsa puntata. L’esordio del Serale di Amici ha d’altronde ottenuto più di 4 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato la soglia del 28%. Un risultato grandissimo, quello raggiunto dalla conduttrice e da tutto il palinsesto Mediaset.