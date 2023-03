Amici torna con una nuova puntata oggi, 5 marzo 2023. Il programma torna dopo la pausa di una settimana circa legata alla morte di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent show, sempre più vicino al serale. Quest’anno, gli insegnanti che stanno seguendo il percorso degli allievi in vista della fase serale del programma, sempre più vicina, sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza. Come ben noto, i docenti, in questa fase del programma, sono chiamati a valutare le ammissioni al serale per gli allievi che vincono le gare di canto e di ballo, prendere decisioni sugli allievi in base al loro rendimento (e al loro comportamento tenuto all’interno del programma) e assegnare compiti ad allievi di altri team. Non manca la possibilità di dare vita ad eventuali sfide, da parte degli insegnanti, per gli allievi di canto e ballo delle altre squadra. Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la puntata con il nostro puntuale e consueto liveblogging a partire dalle 14.

Amici, puntata 5 marzo 2023: ospiti e anticipazioni

Oggi andrà in onda la puntata inizialmente prevista per domenica 26 febbraio. Cliccate qui se volete leggere tutte le anticipazioni.

I giudici della gara di ballo saranno Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi. In giuria, per il canto, invece, Giorgia, che canterà anche il suo brano di Sanremo 2023, Parole dette male.

Ecco le maglie assegnate in questa puntata. Per il ballo Mattia, Samu e Alessio. Per quanto riguarda il canto, invece, ad avere un banco per il serale ci sono Federica e Wax, della squadra di Arisa.

Ci sono anche due eliminati in vista del serale di Amici 2023. Alessandra Celentano ha eliminato Paky perché preferisce Samu.

Niente banco anche per Mezkal, eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di rifare i casting per la prossima edizione di Amici.

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

