Amici torna oggi, 10 marzo 2023, con l’ultimo appuntamento del daytime di questa settimana, prima dell’ultimo speciale di domenica 12 marzo. A partire da sabato 18 marzo andrà in onda il serale di questa 22esima edizione. Alla conduzione ritroveremo, come sempre, Maria De Filippi, che registrerà tutte le puntate ad eccezione della finale che sarà trasmessa in diretta, con l’inserimento del televoto. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, i cantanti e i ballerini si sono esibiti davanti a tutti i professori, sia quelli di canto che quelli di ballo, commentando poi la propria performance con gli altri compagni, all’interno della casetta. Come spiegato in puntata, le maglie assegnate sono 10 e sono poche rispetto ai banchi disponibili per l’esordio del 18 marzo. In caso di dubbi, saranno tutti i voti dei professori a decidere se un concorrente potrà fare parte, o meno, della nuova classe del serale. Per questo motivo, gli allievi si stanno esibendo con gli insegnanti delle altre squadra. Oggi, 9 marzo, andrà in onda una nuova puntata del daytime e noi di Soundsblog lo seguiremo dalle 16.

Amici, anticipazioni puntata 12 marzo 2023

I due eliminati della prossima puntata di Amici 2023 sono Benedetta e Niveo. La ballerina però è riuscita ad ottenere un contratto da professionista per ballare con Mattia e quindi potrà restare all’interno della casa. Per poco, invece, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, non ha potuto partecipare all’agognato serale del talent show.

Ogni allievo all’interno della scuola, si è dovuto esibire più volte, anche chi aveva già ottenuto la maglia del serale, per scoprire chi non avrebbe avuto accesso al prossimo step. I primi a ri-ottenere la maglia sono stati Angelina, Maddalena, Federica e Isobel. Gli altri allievi di Amici 2023 invece, si sono dovuti esibire più volte per confermare la loro presenza o per ottenerla per la prima volta.

Appuntamento alle 14 di domenica 12 marzo per vedere l’ultima puntata di Amici 2023.