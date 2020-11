Nella puntata di ieri di Amici di Maria De Filippi, la prima della 20esima edizione, Alessandra Amoroso ha ringraziato Rudy Zerbi per il sostegno dimostrato quando lei era allieva del talent show (ottava edizione, stagione 2008-2009).

Parole che non sono piaciute a Luca Jurman, professore di Amici proprio nell’edizione della Amoroso. Ecco cosa ha scritto su Facebook il cantante che all’epoca sostenne la giovane salentina (come ha ricordato anche in altre occasioni):

Va bene tutto, ci sta tutto, ma poi se mi si chiede il perché, cosa dovrei rispondere?? Perché io di quella persona (si riferisce ad Alessandra Amoroso, Ndr) nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento, come per molti altri…. che devo dire? Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria “fortemente voluta da Luca Jurman, che la descrive come la nuova …etc”.

Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo….mentre rimango “IMMOBILE” davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento, e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita, ….e anche a chi dimentica.

Ci vediamo più tardi in diretta.

Scusate ma andava detto, basta con ‘sti inutili silenzi.

Un post al quale la Amoroso ha replicato gettando acqua sul fuoco e ringraziando Luca Jurman:

Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre…Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte

Jurman ha risposto al commento della Amoroso con distensione (“grazie Ale! Io ci sono sempre“), poi una serie di dirette Facebook è tornato sull’argomento confermando che “ci sono rimasto male” per le parole ascoltate in tv sabato pomeriggio (“è stato un dispiacere“). Per la cronaca, ha aggiunto che fu lui a decidere di lasciare Amici anche se “non ce l’ho con Maria De Filippi, né col programma. Ce l’ho col sistema che si era creato all’interno del programma“. Infine ha confessato che lui sarebbe pronto a tornare volentieri nel programma, anche se “dalla visibilità a me non me ne fotte nulla e Maria lo sa“.