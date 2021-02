Nel daytime di oggi di Amici 20, è andata in onda una nuova puntata della telenovela riguardante Aka7even e Martina.

In questa puntata, a recitare il ruolo di terzo incomodo, non abbiamo trovato Raffaele ma Tommaso, il ballerino con cui Martina ha lavorato durante l’ultima settimana.

Ricordando gli ultimi sviluppi, tra Aka7even e Martina sembrava essere tornato il sereno. La ballerina, tra l’altro, è venuta anche a conoscenza di comportamenti poco chiari da parte di Raffaele che hanno praticamente portato i tre allievi ad ignorarsi completamente all’interno della casa, anche nei momenti nei quali stazionavano solo a qualche metro di distanza.

Nel daytime odierno di Italia 1 di Amici (qui, il video), abbiamo visto Martina avvicinarsi ad Aka7even, dandogli un bacio e confermandogli un periodo di confusione personale che sta vivendo, che non riguarda la presenza di un’altra persona:

Devo capire tante cose, non mi va di ferire più nessuno. Non voglio fare scelte sbagliate. Non mi sento confusa perché voglio un’altra persona, altre cose. Non è quello… Devo decidere se amare più me stessa. Devo cercare di capire.

Il sereno tra Aka7even e Martina, però, è durato poco. La mattina seguente, infatti, la ballerina ha accolto con freddezza le consuete attenzioni del cantante.

Le immagini successive hanno sottolineato, come scritto in precedenza, una forte complicità instauratasi tra Martina e Tommaso e Aka7even non l’ha presa bene:

Arrivo al punto che mi faccio il mio percorso e sto muto! C’è poco da parlare…

Tommaso ha informato Martina circa una reazione nervosa di Aka7even (“Da oggi, divento egoista!”). Il ballerino le ha chiesto se ha commesso qualche errore ma la ballerina l’ha tranquillizzato.

Aka7even, nel frattempo, si è sfogato con Giulia:

Io sto evitando Martina perché finché era sola, io ero buono e le stavo vicino. Ora c’è Tommy… Sparita! Passa le giornate con Tommy ma non perché deve passare le giornate con me ma non posso essere sempre io ad andarle vicino. Prima Raffaele e poi Tommy… Quando si trova da sola, allora ci sono io! Sto passando per la ruota di scorta e per il “sottone” della situazione! Non va bene. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Non sono uno zerbino! Deve iniziare a farsi due domande sul perché sono strano. Quando se le farà, le risponderò.

Nelle immagini successive, abbiamo ascoltato Aka7even piangere sotto le coperte dopo aver visto Martina divertirsi, nella casetta di Amici, insieme a Tommaso.

Martina, però, dopo aver visto Aka7even allontanare i pensieri al pianoforte, ha invitato il cantante a raggiungerla nel suo letto per parlare.

Martina gli ha chiesto i motivi del suo allontanamento e Aka7even ha preferito minimizzare, non parlandole di Tommaso e dicendole solamente di essersi allontanato da tutti, e non solo da lei, perché si sente troppo giudicato.

Aka7even ha lasciato il letto di Martina, sussurrandole un “ti amo”.