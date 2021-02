La tormentata storia d’amore tra Aka7even e Martina, all’interno della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, si arricchisce di un nuovo capitolo, andato in onda nel daytime odierno di Italia 1 (qui, il video).

Il cantante di Yellow e di Mi manchi, infatti, ha voluto fare un regalo a Martina per la festa di San Valentino ma la ballerina ha reagito con freddezza. Consolato dagli altri, Aka7even ha ceduto nuovamente alle lacrime e alla tristezza, alimentata anche dal fatto che Martina, in quel momento, stava ridendo e scherzando come se nulla stesse accadendo (“Capito perché sto così?”).

Sangiovanni ha riservato ad Aka7even il seguente consiglio:

Secondo me devi iniziare ad eliminare un po’ di cose e sai già qual è la prima. Se ti ricordi, le prime settimane qui dentro, le hai vissute bene. Stavi con tutti, eri sempre solare. Ora non stai più con nessuno e stai male. Forse ti manca anche un po’ quello, ti manca stare con gli altri.

Aka7even gli ha risposto, affermando che, al termine di questa settimana, avrebbe preso una decisione circa la sua permanenza nella scuola.

Leonardo gli ha replicato in questo modo:

Ma perché stai pensando di andartene, ma sei matto?

Sangiovanni ha invitato Aka7even a ponderare bene questa decisione perché un’occasione come quella di Amici non capita due volte nella vita:

Devi pensare solo a te stesso, al tuo futuro e non a quello degli altri. Questa cosa non ti ricapita due volte… Una persona, ti capita sei milioni di volte di trovarla.

Leonardo, quindi, ha informato Martina del momento di sconforto di Aka7even. La ballerina gli ha risposto che Aka7even pensa troppo a come sarà il loro rapporto una volta finito Amici mentre, invece, lei lo vorrebbe più concentrato sul suo percorso nel talent show:

Viviamo la storia qui dentro! A me tutte queste cose programmate mi fanno venire l’ansia, non respiro…

Martina, parlando con Rosa e Tommaso, ha anche svelato di non essere una fan di Aka7even per quanto riguarda i testi delle sue canzoni e anche questa cosa ha mandato in crisi il cantante (!).

Martina e Aka7even hanno avuto un chiarimento e la ballerina è riuscita a convincere il cantante a non pensare più ad un eventuale addio alla scuola:

Questi ragionamenti mi fanno girare il cavolo, ma di che stiamo parlando? 4 anni che provi ad entrare qui e ora devi decidere se andartene o restare? Se metti da parte me, non muore nessuno. Impara a piacerti. Tu fai discorsi agli altri ma dovresti farteli anche a te stesso. Stai ancora pensando di andare via?

La risposta di Aka7even: