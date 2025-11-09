Amici 25 anticipazioni: sfide, giudici, ospiti, e eliminati

Tutte le anticipazioni sulla prossima puntata, di domenica 9 novembre, del programma di Maria De Filippi, Amici.

La settima puntata di Amici 25, in programma domenica 9 novembre su Canale 5, si annuncia ricca di colpi di scena, sfide intense e presenza di ospiti di altissimo calibro.

Il popolare talent show di Maria De Filippi continua a rappresentare un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori, grazie a una formula che coniuga musica, danza e spettacolo con momenti di forte emozione e competizione.

Ospiti di prestigio e giudici d’eccezione

Anche questa settimana Amici 25 accoglie in studio personalità di spicco nel panorama musicale e artistico italiano. Tra gli ospiti attesi: Ornella Vanoni, che torna come giudice d’onore, portando la sua esperienza e autorevolezza nella giuria e Diana Del Bufalo, pronta a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, regalando un momento di spettacolo e intrattenimento. In studio inoltre Annalisa, che sarà protagonista in doppia veste: giudice nella gara di canto e ospite musicale con la sua hit “Esibizionista” e Virna Toppi, étoile riconosciuta a livello internazionale, chiamata a giudicare la gara di ballo con occhio critico e professionale.

Questa combinazione di ospiti promette di elevare ulteriormente la qualità artistica della puntata, offrendo al pubblico momenti di grande spettacolo e talento. Come da tradizione, il cuore della puntata sarà rappresentato dalle sfide tra gli allievi, che mettono alla prova capacità tecniche e carisma sul palco. Ecco i risultati delle prove più recenti:

Pierpaolo ha vinto la sfida mostrata nel daytime di mercoledì 5 novembre, consolidando la sua posizione;

ha vinto la sfida mostrata nel daytime di mercoledì 5 novembre, consolidando la sua posizione; Maria Rosaria si è imposta contro la sfidante Desirée, con una performance apprezzata anche dalla giurata Francesca Tocca, esibendosi sia da sola sia in coppia con Mattia sul ritmo di “Sexy Rave”;

si è imposta contro la sfidante Desirée, con una performance apprezzata anche dalla giurata Francesca Tocca, esibendosi sia da sola sia in coppia con Mattia sul ritmo di “Sexy Rave”; Flavia ha superato brillantemente la sua prova;

ha superato brillantemente la sua prova; Angie è stata confermata nella scuola dopo una performance convincente.

Le sfide della prossima settimana vedranno protagonisti nel canto Michelle e Opi, mentre per il ballo si contendono la permanenza Paola e Pierpaolo.

La gara canora ha registrato un importante cambio al vertice: Valentina si è piazzata al primo posto grazie a una vibrante interpretazione di “Man! I Feel Like a Woman”, conquistando consensi unanimi. Al contrario, Opi chiude la classifica con critiche severe da parte di Rudy Zerbi e minacce di provvedimenti da Anna Pettinelli, impegnata a spingere gli allievi verso il miglioramento.

Sul fronte del ballo, torna a brillare Emiliano, che dopo un periodo di incertezza è riuscito a riconquistare la vetta settimanale. Al secondo posto si trovano Anna e Pierpaolo, mentre Paola chiude la classifica. La professoressa Alessandra Celentano ha evidenziato il progresso di Emiliano restituendogli la maglia come segno di fiducia e apprezzamento.

Tra le prove assegnate dai coach, spicca la performance di Riccardo, che ha interpretato “Il mondo” e “Comunque andare” con grande intensità, conquistando un punteggio massimo di 10 da parte di Ornella Vanoni, un giudizio che sottolinea la crescita artistica del giovane talento. Non sono mancati momenti di forte emozione: un collegamento in diretta con la madre di Plasma ha regalato al pubblico un frammento di vita personale, arricchendo la serata di umanità e sentimento.

In studio, inoltre, i professori hanno discusso delle nuove dinamiche tra gli allievi, sempre più coesi ma anche pronti a confrontarsi con spirito competitivo. Con l’avvicinarsi delle fasi decisive del serale, si preannuncia una settimana di grande suspense e sfide cruciali che potrebbero cambiare gli equilibri del gioco, mantenendo alta l’attenzione di fan e appassionati.