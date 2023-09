Nel daytime di Amici 23, abbiamo assistito a un altro compito di Rudy Zerbi assegnato a Holy Francisco. Così il ragazzo legge la lettera dell’insegnante:

“Sei andato a nasconderti sotto la gonna della tua insegnante, scelta furbetta. Sono molto testardo, rilancio il compito con una canzone nuova. Un brano di Tiziano Ferro che sa cantare chi sa cantare, e qui casca l’asino”.

Il pezzo è “Imbranato” di Tiziano Ferro.

“Ma cosa devo dire? Questo è più difficile di ‘Sere nere’? Sfido chiunque a farlo. Non mi sento in difetto a non saperlo fare. I 3/4 delle persone che sono passate qua magari non la sanno cantare” evidenza Holy Francisco, mostrando sempre la sua sicurezza (anche sui concorrenti del passato).

Incontra Anna Pettinelli per leggere il compito di Rudy Zerbi.

“Vediamo se gli piace che l’appallottoliamo? Non è che Imbranato è più facile di Sere Nere. E’ evidente che se il compito non è adatto alle tue corde viene rifiutato, è stato dato solo per metterti in difficoltà. Così non cresci”

Anche in questo caso il compito -per la seconda volta- è stato rifiutato e rispedito al mittente.

Nei giorni scorsi, Holy Francisco e Anna Pettinelli avevano rifiutato il compito assegnato che vedeva l’esecuzione di Sere Nere, sempre di Tiziano Ferro. E sicuramente sarà un argomento di discussione nella puntata di domenica 1 ottobre…

Sempre nel daytime di oggi di Amici 23, Alessandra Celentano parla con Nicholas ed evidenzia le sue debolezze, nonostante la scelta di Raimondo Todaro che l’ha voluto come suo allievo.

“In pochi mesi puoi raggiungere che cosa? Ti ha dato 6 ma tu non sei da 6. Non hai consapevolezza e nessuno che te la fa acquisire. A me interessa che tu sia cosciente di tutto quello che fai”

Partono poi le verifiche test d’ingresso di modern contemporaneo per i ballerini, pronti a scoprire il giudizio di Alessandra Celentano.

Ed ecco i voti:

Dustin: sufficiente

Nicolas: insufficiente

Elia: insufficiente

Kumo: insufficiente

Simone: insufficiente

Gaia: insufficiente (una nota per pettinatura)

Sofia: sufficiente (“Non me l’aspettavo per niente”)

Marisol: insufficiente

Chiara: sufficiente

