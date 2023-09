Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23, in onda oggi, 26 settembre 2023, a partire dalle 16.10 e il protagonista involontario è Holy Francisco. Vediamo cosa è successo.

Tutti i ragazzi vengono convocati in studio ed entra Rudy Zerbi:

“Vi devo dare una bella notizia, siamo al primo giorno di scuola e già c’è un premio: il premio fenomeno della classe“

Viene mostrato un video. Holy Francisco:

“Spacciamo tutto… A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così“.

Lui prova a giustificarsi:

“Mi riferivo a quando lei ha detto, mentre cantava Petit ‘Voglio vedere se lui la fa la cover’. L’ho presa come una sfida ma come gioco…”

Holy Francisco e il compito assegnato da Rudy Zerbi

L’insegnante lo chiama al centro studio per una cover dei Finley, “Diventerai una star”.

“Quanti cori. Io tremo già tutto, lo sai. Mi hai spaventato con questo gran mazzo che mi devi fare” ribatte Zerbi. “Non avevo intenzione di lanciarti sfide, se lo accetti dicendo quello, lo devi fare cantando. Come è andata? Devo essere scosso e spaventato da quanto sei stato bravo? Come è andata, a parte i cori registrati?”

Holy Francisco non pensa di aver cantato male. Zerbi anticipa:

“Ti arriverà un bel compito, con cui ti arriverà la possibilità di farmi… (Sorride) ok?”

Il cantante, nella squadra di Anna Pettinelli, accetta il compito di un brano in italiano. “Mi sento più ferrato in italiano…” specifica.

Il ragazzo specifica che stava solo raccogliendo una sfida e che non aveva intenzioni superbe.

“Non me ne voglio andare per questo” si lamenta Holy Francisco mentre abbandona lo studio insieme ai suoi compagni. “Sono prontissimo a raccogliere la sfida ma ho paura che me ne vado per questo”.

Le scelte di Marisol, Mews, Dustin e Sofia ad Amici 23

Intanto ecco le scelte dei professori da parte di Mew, Dustin, Sofia e Marisol.

Marisol ha scelto Alessandra Celentano.

Mew propende per Lorella Cuccarini.

Dustin si affida ad Alessandra Celentano.

Sofia, infine, decide di lavorare con Emanuel Lo.

Il regolamento per Amici 23 di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano chiama i ragazzi in studio per un regolamento che potrà essere modificato solo da lei.

La puntualità è alla base delle regole è divieto arrivare un ritardo alle lezioni.

Non si ammettono disattenzioni, sbadigli o atteggiamenti di menefreghismo durante le lezioni

Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola, inclusa la casetta

Rivolgersi alla sottoscritta e al suo staff dando del Lei

Riposo: dormire almeno 7 ore per notte (per i ballerini è un ordine)

I ballerini hanno altre regole in più da seguire e i cantanti vengono rimandati in casa