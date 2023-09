La puntata del daytime, in onda lunedì 25 settembre, di Amici 23 riprende esattamente dove si era interrotta ieri. Ultimo ospiti di puntata è Tananai, chiamato per assegnare l’ultima (o le ultime?) maglie. Dopo aver ricordato l’ultimo concerto del suo tour, a Roma, previsto stasera, sarà assegnato l’ultimo banco.

Primo aspirante ballerino è Marco, 19 anni. Alessandra Celentano abbassa la leva e nessuno degli altri insegnanti la rialza. Per lui nessuna maglia.

Prossima artista ad esibirsi (“Non volevo le bambole che regalo ma chitarre”) è Itsgiuz che canta il suo inedito “Giulia”.

Ad abbassare la leva però è Anna Pettinelli. Lei continua ma nessuno degli altri alza la leva per assegnarle il banco. Pettinelli “Non ho visto una grande personalità o un modo espressivo che mi ha convinto. Continua a lavorarci, comunque”.

Due candidati per una sola maglia.

E’ il momento di Ezio, aspirante cantante. Ha 19 anni e canta la cover di “All of me” di John Legend.

Interpreta il pezzo al pianoforte. Nessuno lo interrompe. Anna: “So che tu hai un inedito, Come quando fuori piove… Me lo fai sentire?”.

Rudy non gli assegna il banco, nemmeno Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli “Se ti faccio cantare il secondo pezzo è per farti arrossire o forse può essere che ti dico Prendi la maglia e hai il banco? Prendi la maglia, Ezio!”.

Non ci sono più maglie e l’ultimo ragazzo saluta tutti. Ma viene raggiunto da Tananai che lo abbraccia per consolarlo. E poi riceve il doppio platino per “Rave eclissi”.

I nuovi allievi entrano nella casetta. increduli ed entusiasti. Petit parla di sua nonna, ha iniziato a cantare e scrivere dopo la scomparsa della donna a cui era legatissimo.

Amici, Matthew sceglie tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Matthew, intanto, deve scegliere il suo professore tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, per il percorso ad Amici. Spiega di voler fare musica pop rock. La Pettinelli prova a convincerlo “Voglio farti conoscere cose a cui ispirarti ma mantenendo la tua identità”.

Successivamente va a parlare con Rudy Zerbi. “Mi piace come scrivi, ti ho fatto cantare l’inedito perché volevo che tutti sentissero. Mi piace che suoni perché mischia molto bene la tua vena rock con il tuo essere attuale”.

“Io ho iniziato a suonare la chitarra nel 2019, sono andato a un concerto, ho visto il chitarrista e ho avuto un colpo al cuore. La chitarra mi ha salvato la vita, ero perso in un buio totale. La prima canzone che ho scritto era un brano d’amore per una ragazza”.

Rudy: “Mi piacerebbe un casini lavorare con te, tu devi vivere di musica, io voglio che tu faccia questo. Cosa vorresti che la gente apprezzasse di te?”

“L’imprevedibilità” risponde Matthew, spiegando di avere un rapporto bellissimo con il padre. “Sono cose che non si possono definire”.

Una volta finito gli incontri ammette di essere più confuso di prima.

E alla fine sceglie di collaborare con Rudy Zerbi. “Sono veramente felice, vedrai che non te ne pentirai” replica Zerbi.