Anna Pettinelli critica il comportamento di Stella che non vuole cantare “Paint the town red” di Doja Cat: le parole dell’insegnante

Nel daytime di Amici 2023, Stella è stata protagonista di uno sfogo per il brano “Paint the town red“, assegnato dalla sua insegnante, Anna Pettinelli. In sala prova, con la coach, critica il pezzo, leggendo il testo:

“”Lei è il diavolo, è una ribelle”, io ste cose non le canto… A sto punto cantiamo tutto? No… Questa non la faccio, mi studierò l’altra”

Tornata in casa, Stella racconta a Sara di essersi rifiutata di cantare quel brano. E si lamenta con i compagni di casa:

“Non uscirà mai dalla mia bocca una cosa del genere, io con tre anni di conservatorio non mi metto a cantare Doja Cat! La mia reputazione dove va? Non la prendo sul ridere, la prendo sul moralismo. Per me è umiliante. Ho appena fatto Elodie! No! Una volta porta Alfonso, Elodie, poi Doja Cat… Poi uno dice che non ho personalità! Come faccio a migliorare con Doja Cat?”

“E’ da farci i TikTok” borbotta l’allieva.

Anna Pettinelli contro Stella: le parole dell’insegnante

Poco dopo Stella incontra Anna Pettinelli, la sua insegnante ad Amici 2023:

“E’ stata al comando in 18 paesi, prima canzone rapper di una donna, tu non sai di cosa stai parlando, non hai la pallida idea di cosa è. E’ un pezzo di denuncia, ma a te giravano le palle senza fermarti a pensare che è una commistione moderna e uno stile del passato. Questa canzone l’ho scelta io per te, sono arrabbiata perché non ti fermi a pensare! Hai studiato ma non sai dove ti trovi! Il fatto che la Mannoia ti abbia detto Brava è perché quella canzone la canti da 12 anni! Tu pensi che sia qui a scaldare la sedia o pensi che scegliamo le canzoni per fare del tuo bene?! Tu l’hai rifiutata, sei tornata facendo un teatrino! Le assegnazioni sono tassative!”

Lei fa un passo indietro dicendo che non si sarebbe mai rifiutata di interpretarla. Il contrario di quello che aveva detto…

Anna Pettinelli si infuria e le fa presente che il pezzo di Doja Cat vede il sample di “Walk on by” di Burt Bacharach, criticando la sua preparazione, anche se ha fatto il conservatorio.

Una volta rientrata nella casetta, si mette a chiacchierare con i compagni ma questo provoca un nuovo intervento (telefonico) di Anna Pettinelli:

“Mi sembra che tutto quello che ti ho spiegato non ha fatto nessun effetto. Cinque minuti persi a spiegarti le cose, dici che non hai rifiutato il pezzo e invece lo hai detto. Ti ho spiegato della mia passione che metto, non sei Barbra Streisand. Ti preoccupi solo di essere nel quotidiano e di essere nel daytime. Quello che ti dico non ti importa niente. Ti ho detto di pensarci, riflettere. Sei lì che continui a ridere”