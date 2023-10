Paint the Town Red è una canzone di Doja Cat e ha anticipato l’uscita del nuovo album della rapper, “Scarlet”.

Paint the Town Red, la canzone di Doja Cat

“Paint the Town Red ” è una canzone di Doja Cat tratta dal suo quarto album in studio, Scarlet (2023). È stato pubblicato il primo singolo estratto dall’album.

Paint the Town Red, autori della canzone

La canzone è stata scritta da Doja Cat e prodotta da Earl on the Beat, Rubin, Jean-Baptiste e DJ Replay. È un brano hip hop che campiona la canzone di Dionne Warwick “Walk On By”.

Paint the Town Red in classifica

“Paint the Town Red” ha conquistato il numero uno nella Billboard Hot 100, secondo numero uno di Doja Cat e primo come artista solista. Il brano è arrivato in vetta alle classifiche in 18 paesi, tra cui Australia, Canada, Repubblica Ceca, Irlanda, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Slovacchia, Svizzera e Regno Unito. Inoltre è risultata essere la canzone rap solista femminile più veloce ad accumulare 100 milioni di stream.

Ad oggi, in Italia, è arrivata alla posizione 17 della classifica Fimi.

Doja Cat, Paint the Town Red, significato canzone

Nella canzone, Doja Cat respinge le critiche e afferma la propria identità dopo alcune discussioni con i fan sui social media. Si parla di fama, delle conseguenze di essere famosi e del lasciarsi le critiche alle spalle, sapendo comunque di aver bisogno costante di essere famosi.

Paint the Town Red, Ascolta il brano

Paint the Town Red, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

La clip è diretta da Nina McNeely. La cantante è in compagnia della morte e del diavolo. In altri momenti lancia pezzi di carne e viaggia con una creatura verde attraverso il cielo.

Doja Cat, Paint the Town Red, Testo della canzone

By

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Yeah, bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle (Yeah, yeah)

Said my happiness is all of your misery

I put good dick all in my kidneys

This Margiel’ don’t come with no jealousy

My illness don’t come with no remedy

I am so much fun without Hennessy

They just want my love and my energy

You can’t talk no shit without penalties

Bitch, I’m in yo’ shit if you send for me

I’m going to glow up one more time

Trust me, I have magical foresight

You gon’ see me sleepin’ in courtside

You gon’ see me eatin’ ten more times

Ugh, you can’t take that bitch nowhere

Ugh, I look better with no hair

Ugh, ain’t no sign I can’t smoke here

Ugh, gimme the chance and I’ll go there (Yeah)

Yeah, bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle (Yeah, yeah)

Said pop make money, now you try, bitch

You could use a revamp with a new vibe, sis

I don’t need a big feature or a new sidekick

I don’t need a new fan ‘cause my boo like it

I don’t need to wear a wig to make you like it

I’m a two-time bitch, you ain’t knew I’d win?

Throw a shot like you tryna have a food fight then

All my opps waitin’ for me to be you, I bet

Said I got drive, I don’t need a car

Money really all that we fiendin’ for

I’m doin’ things they ain’t seen before

Fans ain’t dumb, but extremists are

I’m a demon lord

Fall off what? I ain’t seen the horse

Called your bluff, better cite the source

Fame ain’t somethin’ that I need no more

‘Cause, bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I’d rather be famous instead

I let all that get to my head

I don’t care, I paint the town red

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil’ bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It’ll take a whole lot for me to settle

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Doja Cat, Paint the Town Red, Traduzione della canzone

Passa oltre

Tira dritto

Passa oltre

Tira dritto

Sì, stronz*, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

P*ttana, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per sistemarmi

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Ci vorrà molto per sistemarmi (Sì, sì)

Ho detto che la mia felicità è tutta la tua miseria

Ho messo un bel cazz* tutto nei miei reni

Questo Margiel non arriva senza gelosia

La mia malattia non arriva senza rimedio

Mi diverto così tanto senza Hennessy

Vogliono solo il mio amore e la mia energia

Non puoi dire una stronzata senza sanzioni

Puttana, sono il tuo guaio se mi mandi a chiamare

Mi illuminerò ancora una volta

Credimi, ho una lungimiranza magica

Mi vedrai dormire a bordo campo

Mi vedrai mangiare altre dieci volte

Uffa, non puoi portare quella str*nza da nessuna parte

Uffa, sto meglio senza capelli

Ugh, non c’è nessun segno che non posso fumare qui

Uffa, dammi la possibilità e andrò lì (Sì)

Sì, stronz*, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

P*ttana, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per sistemarmi

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Ci vorrà molto per sistemarmi (Sì, sì)

Ha detto che papà guadagna soldi, ora provaci, stronza

Ti farebbe bene un rinnovamento con una nuova atmosfera, sorella

Non ho bisogno di una grande funzionalità o di un nuovo aiutante

Non ho bisogno di un nuovo fan perché al mio amico piace

Non ho bisogno di indossare una parrucca per farti piacere

Sono una stronza due volte, non sapevi che avrei vinto?

Allora tira un colpo come se stessi cercando di litigare con il cibo

Tutti i miei avversari aspettano che io sia te, scommetto

Ho detto che ho la macchina, non mi serve la macchina

I soldi sono davvero tutto ciò che desideriamo

Sto facendo cose che non hanno mai visto prima

I fan non sono stupidi, ma gli estremisti lo sono

Sono un signore dei demoni

Cadere cosa? Non ho nemmeno visto il cavallo

Detto il tuo bluff, meglio citare la fonte

La fama non è qualcosa di cui non ho più bisogno

Sì, stronz*, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

P*ttana, ho detto quello che ho detto

Potevo essere famosa e invece

Ho lasciato che tutto questo mi montasse la testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per sistemarmi

Mm, lei è il diavolo

È una cattiva str0nzetta, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Ci vorrà molto per sistemarmi (Sì, sì)