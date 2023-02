Oggi, domenica 12 febbraio 2023, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi, giunto alla ventiduesima edizione.

Gli insegnanti di Amici che stanno seguendo il percorso degli allievi in vista della fase serale del programma, sempre più vicina, sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza.

I professori, in questa fase del programma, sono chiamati a decidere le ammissioni al serale per gli allievi che vincono le gare di canto e di ballo, prendere decisioni sugli allievi in base al loro rendimento (e al loro comportamento tenuto all’interno della scuola) e assegnare compiti ad allievi di altri team.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del pomeridiano domenicale del talent show?

Soundsblog, ovviamente, seguirà minuto per minuto, anche questa puntata.

Amici 2023: puntata di oggi 12 febbraio, ospiti

Gli ospiti dello speciale di oggi, che giudicheranno le gare di canto e di ballo, saranno Tiziano Ferro, Kledi Kadiu, Garrison, Kristian Cellini e Charlie Rapino.

L’ospite musicale sarà sempre Tiziano Ferro che presenterà il suo nuovo singolo, dal titolo La prima festa del papà, estratto dal suo ultimo album Il mondo è nostro.

Amici 2023: puntata di oggi 12 febbraio, anticipazioni

Lo speciale che va in onda oggi è stato registrato giovedì 9 febbraio 2023. Di seguito, potete leggere tutte le anticipazioni.

Amici 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.