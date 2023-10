Come da tradizione, anche in questa edizione di Amici 2023, è nato il caso “ordine e igiene” all’interno della casetta dei concorrenti. Gli allievi sono stati chiamati proprio per osservare le immagini di quanto riprese nelle prime settimane dall’inizio del programma.

Durante la visione del filmato, alcuni ragazzi ha riso e commentato, portando la produzione ad interrompere la clip:

“Non c’è niente da ridere” li ha giustamente rimproverati.

Al termine del video, i ragazzi hanno prova a giustificarsi, senza riuscirsi.

“Per quanto riguarda la cucina e la sala ci siamo ritrovati molti di noi, alla sera, a pulirla. Sono sempre i soliti a pulirlo, riguarda solo una parte di noi, non tutti, non è giusto”.

Il filmato è una sintesi di tre settimane “che potrebbe essere molto, molto più lunga”, sottolinea la produzione di Amici 2023. Petit suggerisce la suddivisione di compiti all’interno della casa mentre per altri sarebbe più semplice utilizzare il “Chi sporca pulisce”.

I concorrenti sono stati chiamati, a turno, a fare tre nomi di persone che fanno meno all’interno della casa.

Ezio è il nome più gettonato da tutti gli allievi di Amici 2023.

Holy Francisco, anche lui citato dai compagni, è contrario alle critiche in merito alla mancanza di ordine nella casetta.

Nicholas: “Se ognuno facesse le sue cose allora non ci sarebbe il disordine in giro”.

La produzione di ricollega annunciando il più votato: Ezio. E annuncia il provvedimento disciplinare:

“Non si esibirà nella puntata di domenica”

CLICCA QUI PER RECUPERARE IL VIDEO DELLA PUNTATA DI AMICI, 13 OTTOBRE 2023.

Ezio, il provvedimento disciplinare dopo la crisi ad Amici 2023

Ezio è amareggiato per la punizione legata al disordine all’interno della casa, soprattutto poiché non potrà esibirsi nel prossimo appuntamento speciale di domenica. E per lui è importante, visto gli ultimi posti nelle prima puntate. A questo, poi, aggiungiamo i suoi dubbi come concorrente nel programma. In più occasioni, il ragazzo, ha ammesso incertezze sul continuare il suo percorso nel talent show…