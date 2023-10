Nella puntata del daytime di Amici 2023 in onda oggi, 9 ottobre, abbiamo assistito all’esibizione di Holy Francisco che si è cimentato con la cover di “Perdono” di Tiziano Ferro. Dietro alla scelta del brano c’è la richiesta, nelle settimane scorse, da parte di Rudy Zerbi”, di interpretare due pezzi, “Sere Nere” e “Il regalo più grande”. Ma entrambe le proposte furono boccate -all’unisono- da Anna Pettinelli, docente dell’allievo, e dallo stesso Holy Francisco. La difficoltà del pezzo e l’impossibilità di esprimere la sua scrittura furono al centro della decisione presa.

Nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2023, ecco arrivare la performance tanto attesa (?) ma con un pezzo deciso e voluto dalla Pettinelli e dal concorrente del talent show: Xdono. L’esibizione, però, non ha affatto convinto Rudy, convinto delle poche capacità del cantante e per nulla felice della scelta del pezzo.

Alla base della richiesta di Rudy Zerbi c’è stata l’infelice frase di Holy Francisco pronunciata proprio durante la prima puntata dei casting, dinanzi ai dubbi palesati dall’insegnante nei suoi confronti (“A Rudy Zerbi gli faccio un c**o così”). A quel punto, il docente ha chiesto apertamente di potergli far fare un compito, proprio per avere dimostrazioni di queste doti così palesate.

Sul web, l’esibizione di Holy Francisco -con l’inserimento di barre inedite scritte da lui- è stata fortemente criticata.

Ecco, a seguire, solo alcuni dei commenti:

Holy Francisco canta “Perdono”: le critiche sui social

Le barre su Tiziano Ferro

#Amici23

Perdono lo devi chiedere a Tiziano Ferro, non a Rudy… #Amici23

Perdono lo devi chiedere a Tiziano Ferro, non a Rudy… #Amici23 pic.twitter.com/hM8xRV0XnU — Tutta colpa delle serie tv (@TCDSTV) October 9, 2023

NO SCUSATE MA COME SI PUÒ ROVINARE TIZIANO FERRO COSÌ

#Amici23

NO SCUSATE MA COME SI PUÒ ROVINARE TIZIANO FERRO COSÌ #Amici23pic.twitter.com/8qBIMR0b9f — viri🧃 (@kavvaakari) October 9, 2023

“abbiamo preparato una canzone di tiziano ferro”

“ah!”

“perdono”

“ah..”

RUDY ZERBI SIGNORI

#Amici23

"abbiamo preparato una canzone di tiziano ferro"

"ah!"

"perdono"

"ah.." RUDY ZERBI SIGNORI#Amici23 pic.twitter.com/NAjyfYt9b1 — alessia🍷 (@alebohred) October 9, 2023

holy ti stavo rivalutando, ma mi hai rovinato tiziano ferro

#Amici23

holy ti stavo rivalutando, ma mi hai rovinato tiziano ferro#Amici23 pic.twitter.com/6y9VbPkr4J — vane| marisol era♡ (@persanelbuio) October 9, 2023

Zerbi ha totalmente ragione, Holly sembrava stesse per sentirsi male porello non aveva fiato, di tutta una discografia di tiziano ferro hanno scelto il peggio del peggio #Amici23

Zerbi ha totalmente ragione, Holly sembrava stesse per sentirsi male porello non aveva fiato, di tutta una discografia di tiziano ferro hanno scelto il peggio del peggio #Amici23 — marti (taylor’s version) 🫦 (@taysartv) October 9, 2023

Ma perché fare le barre su Tiziano Ferro? Perché???? #Amici23