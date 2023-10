Amici 2023, anticipazioni registrazione 12 ottobre: cosa succederà nella prossima puntata? #AmiciSpoiler

Nuovo appuntamento con le registrazioni di Amici 2023 oggi, giovedì 12 ottobre. La puntata sarà poi trasmessa fra qualche giorno, come di consueto, domenica 15 ottobre, a partire dalle 14, su Canale 5. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Amici 2023, quali sfide ci saranno?

Anche domenica 15 ottobre non mancheranno i compiti per gli allievi di Amici 2023. I rispettivi professori delle squadra avversarie metteranno alla prova la capacità e il talento degli allievi, chiedendo esibizioni ad hoc, sia per quanto riguarda il canto, sia per il ballo. Inoltre sarà possibile anche proporre la sfida per un cantante o un ballerino della squadra avversaria se i docenti avranno trovano un allievo che ritengono sufficientemente bravo da meritare un banco al posto di un allievo già presente. A giudicare la sfida ci sarà un giudice esterno che deciderà chi avrà la meglio dopo il confronto in trasmissione.

Nella puntata spazio anche alle classifiche di canto e di ballo. Pure in questo caso, un giudice – o più giudici- valuteranno le performance della settimane, stilando un elenco e assegnando dei voti. Il più basso in classifica dovrà consegnare la maglia al proprio insegnante che potrà decidere se confermargliela oppure se tenersela e quindi includere la sua eliminazione dal talent show.

Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati su tutte le anticipazioni della prossima puntata di Amici 2023. Ci sarà un eliminato? Chi dovrà abbandonare la scuola a poche settimane dall’inizio del programma? Lo scopriremo più tardi…