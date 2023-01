Amici 2023 torna domenica 15 gennaio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come anticipato da Amici_news, ospite della puntata sarà Deddy che canterà il suo nuovo singolo, Casa gigante.

La puntata si apre in maniera inaspettata. Secondo quanto emerso e raccontato, Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG si sarebbero comportati male e avrebbero fatto qualcosa di molto grave durante la notte di Capodanno (non viene specificato cosa). I ragazzi vengono fatti sedere su alcuni sgabelli rossi.

Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Tommy Dali. Lorella Cuccarini, invece, ha messo in sfida Valeria e, in confronto con lei, ecco arrivare Cricca, eliminato la settimana scorsa. Lui ha vinto e ha potuto così rientrare all’interno della scuola di Amici 2023. Valeria è stata eliminata.

Bernabini è stato giudice della sfida di Samu ma, alla fine, ha chiesto del tempo per decidere e il verdetto è stato congelato.

Maddalena, Waxe NDG hanno vinto le loro sfide immediata come punizione per quanto accaduto nella notte di Capodanno.

Perché Cricca è stato ammesso come sfidante? La produzione spiega che, essendo venuti a conoscenza di quanto accaduto il 31 dicembre solo dopo la registrazione della scorsa puntata, Cricca probabilmente non sarebbe stato messo in sfida, in quell’occasione.

Rita torna ad Amici 2023 ma per ricevere una borsa di studio dalla New York Jersey Ballet.

Nella classifica di canto, Piccolo G si posiziona ultimo in classifica.

Vi ricordiamo che la puntata andrà in domenica domenica 15 gennaio 2023 (qui tutte le puntate e i video).