Wax, a rischio eliminazione, ha cantato un suo inedito e Wonderwall degli Oasis durante l’ultima puntata di Amici 2022. Se Arisa gli ha ridato la maglia, Rudy Zerbi ha ammesso che, se troverà qualcuno che gli interessa durante i casting, proporrà una sfida con Wax (“E io sarà ben contento di farla” ha ribattuto il cantante). Poco dopo, però, durante il suo ingresso nella casetta, Wax si è sfogato, lamentandosi delle parole del professore di Amici 2022, contrariato ma sempre (troppo?) sicuro di sè:

“Non è quello, non ho mai avuto la paura di perdere la maglia, ero certa che la riprendevo. Non mi togli dalla mia personalità, se tu Ridy Zerbi verrai al mio concerto, vedrai ci verrai male per le cose che hai detto. Prendo quello che detto, lo prendo e lo metto. Non mi cambierà mai nessuno su questo, lo perfeziono e farò vedere che questa persona qua che io sono potrà parlare sul palco. Penso che l’identità sia la cosa più forte che ho, voglio essere concreto e dimostrare”.

Parlando di Andre, anche lui tra gli ultimi in classifica, Wax non ha esitato a commentare così:

“Siamo due cose letteralmente diverse, chi vuole intendere intenda… Io sono più bravo“

Nella puntata del daytime di Amici 2022, dopo lo sfogo di Wax, abbiamo assistito a Ramon impegnato a scrivere una lettera alla sua insegnante, Alessandra Celentano. Il ragazzo, con il pigiama di seta, si presenta in sala prove e omaggia la docente con una scatola a forma di cuore.

“Ho scritto questa lettera quando sono tornato in saletta…Le volevo dire un paio di cose, le volevo chiedere scusa se alcuni miei atteggiamenti sono risultati poco consoni, io però mi ritengo diverso da tutti, sono Ramon un ragazzo normale come tutti. Trasmetto l’eleganza ballando. Voglio essere me stesso al 100%. Non bado al fatto che mi stiano riprendendo. Le voglio consegnare un regalo con la promessa che sono un ballerino classico ma anche un ragazzo un po’ pirla”.

Nella scatola regalo ha trovato il suo pantaloncino leopardato che non può più indossare…