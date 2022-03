A Calma è stata assegnata “La paranza” di Daniele Silvestri, in duetto con LDA. Ma la scelta non convince per niente i due.

“Per me preparare un pezzo così è una perdita di tempo, io ho solo un pezzo su 5 che mette in risalto quello che so fa!” si lamenta LDA. Anche Calma non si sente valorizzato dal brano e concorda con l’amico:

“Quando devo cantare “La paranza è una danza che se balla con la panza!?”

“Vestiamoci da papere!” polemizza il figlio di Gigi d’Alessio. “E uno scherzo, non può essere, per forza. Non ho mai visto una cosa del genere al serale!”.

I compagni di Amici 2022 dubitano che si tratti di uno scherzo ma i due cantanti non sanno come interfacciarsi col pezzo e non vogliono inserire delle strofe:

“Ha credibilità se lo fa lui come artista, alzo le mani. Ma io non lo faccio, non lo canterò mai!. Va bene tutto ma c’è un limite! Qua si parla del mio futuro e di quello che voglio fare fuori. E “La paranza” non la canto, a costo di dare un punto ad un’altra squadra. Canto tutto.. No, io non scrivo nessuna strofa”

“L’abbiamo sentita nominare tutto, ha avuto successo, però…” specifica Calma. “Pure il Pulcino Pio!” ribatte LDA che vuole dire a Rudy Zerbi che non la interpreterà ad Amici 2022.

“Non la so cantare, non la voglio cantare e non lo farò mai. Mi dispiace, non voglio perdere tempo! Prenderò un provvedimento ma non mi interessa nulla…”

Rudy Zerbi, il giorno dopo, convoca Rudy Zerbi:

“Ho visto che hai perplessità sulle canzoni che ti ho assegnato questa settimana… Hai detto che le canzoni non vanno bene, non ti piacciono… La mia impressione è che pensi che io stia sbagliando… Le devi studiare e lavorare per tirare fuori qualcosa in più di te…”

“Non so se è per il mio stato d’animo o per le canzoni… Sono in momento che non mi piace nulla di quello che faccio. E non ho capito la Paranza… ho sclerato…” fa retromarcia LDA, molto meno polemico del giorno prima.

Rudy fa venire anche Calma in studio per parlare con entrambi. Fa vedere ai due il video delle loro polemiche sulla canzone di Daniele Silvestri, risalenti al giorno prima.