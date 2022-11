Amici 2022 torna domenica 13 novembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ecco cosa accadrà domenica 13 novembre. Ospite della puntata di Amici 2022 sarà Alessandra Amoroso che canterà il suo nuovo singolo, Notti blu, e parlerà anche del suo tour. Presente anche in studio Giorgia che presenterà il brano “Normale”, primo pezzo che anticipa il suo prossimo disco di inediti.

Ci sarà una sorpresa per Aaron che riceverà un videomessaggio da parte di Irama mentre in studio entrerà Belen Rodriguez, per stupire Wax.

La gara di canto è stata giudicata da Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Loro tre devono decidere chi è il migliore e lui avrà la possibilità di esibirsi durante la finale di Tu sì que vales. Ad avere la meglio è Aaron. Per lui un 9. Molto bene anche NDG e Federica con 8++. Si scende poi con Wax. Michele Bravi crede che la scrittura non sia ancora matura ma apprezza la sua presenza scenica. Tommy e Criccsa hanno 8-, come Piccolo G e Ascanio. Ultimo posto per Niveo, al centro anche di problemi di intonazione. Maglia comunque confermata dalla sua insegnate, Lorella Cuccarini, che ha spronato il ragazzo a reagire di fronte a queste avversità.

Annunciati gli inediti di Aaron, Piccolo G e Niveo, disponibili in streaming dalla mezzanotte di lunedì.

C’è stata anche una gara di ballo per scoprire chi ballerà accanto ad Aaron durante la finalissima di Tu sì que vales. A giudicare è stata Irma De Paola. A trionfare è Gianmarco con 9.5. Bene anche Samu (9), poi Ludovica (8.5), Maddalena (8+), Claudia (6.5) e Ramon (6), ultimo in classifica. Samuel 8 come Megan. Infine Rita ha ottenuto un 7.

Niveo non ha superato la prova lanciata da Rudy Zerbi. Doveva cantare “Un giorno in più” di Irama ma non ha convinto e anche la sua insegnate ha ammesso di non riconoscere più in lui quello che l’aveva colpita all’inizio.

Appuntamento a domenica 13 novembre 2022 con la nuova puntata di Amici 2022.