La puntata del daytime di Amici 2022 di martedì 29 marzo si apre con il guanto di sfida tra Serena e Carola. A lanciare la proposta è stata Alessandra Celentano che chiede anche il supporto di due ballerini uomini per le due danzatrici, Michele e Nunzio. (“Nunzio penso che non sia facile sollevare Serena, per te, visto che sei così mingherlino” ha sottolineato la docente nella lettera inviata ai ragazzi in casetta.

Per Serena non è un guanto di sfida equo perché non è lo stile di Nunzio. Anche per Michele, Nunzio potrebbe essere in difficoltà. Carola, invece, è dell’idea che bisogna provare a farlo comunque…

Serena è al centro di un altro guanto di sfida contro Carola nella terza puntata di Amici 2022. E sempre da parte di Alessandra Celentano:

“Ho pensato ad una coreografia di neoclassico e moderno, indosserete in un piede una scarpa a punta e nell’altro piede con una scarpa da ginnastica, più adatta a te che a Carola. Credo sia equo, la buona riuscita sta nella qualità dell’azione”

Serena è in lacrime: “Vedo accanimento, è cattiva nei miei confronti. A volte fa davvero delle cose che mi stancano. Come questa lettera… Non mi puoi dire nella lettera una cosa che, nel video, non c’è nulla di quello che ho letto. Come la cosa con Nunzio, non deve essere qualcosa di cattiva… E’ accanimento nei miei confronti, non è per niente bello per me. Piango perché sono arrabbiata, non ce la faccio più. Voglio continuare a migliorare ma non con queste cose qua che non mi fanno migliorare”

Albe prova a rincuorarla e sottolinea come la Celentano, in realtà, pensi sia forte. E proprio per questo le lancia i guanti di sfida.

A fine puntata, Serena prova le punte per la sfida di sabato e torna ad essere in crisi: “No, non me le metto… ho deciso…” Poi cambia idea e si presenta alle prove di ballo.