Amici 2021 continua dopo l’appuntamento di ieri, con la seconda parte delle audizioni e gli aspiranti cantanti e ballerini.

La prima ad esibirsi è Nicol, 21 anni, con un suo pezzo inedito. Durante la performance, Anna Pettinelli ha abbassato la leva per togliere la base. Ma Rudy Zerbi, poco dopo, le ha riassegnato la musica per fargliela esibire.

“Mi è sembrato un deja-vu” commenta Anna mentre Rudy aggiunge: “Tu sei vera, hai stile, un bel timbro, per me banco sì, sì, sì”

Paola Egonu è la prossima a scendere in pista per la maglia da assegnare a tre ballerini. Un banco solo per tre aspiranti ballerini (e non è detto che debba essere assegnato ad uno di loro).

Il primo a scendere in pista è Samuele. Veronica Peparini abbassa la leva e nessuno la alza. Niente banco per lui.

Mattias, 18 anni (“Senza danza non sarei quello che sono adesso”), è il secondo a ballare davanti al corpo docenti. Raimondo Todaro lo ferma ma Veronica Peparini solleva la leva, rimettendogli la base per il ballo. Per Veronica super qualità e può rimanere.

Il terzo è Gianmarco, 21 anni (“Per me ballare è uno sfogo enorme”). Nessuno lo interrompe. Todaro e la Celentano non assegnano i banchi mentre Veronica, siccome non è sicura, vorrebbe prendersi del tempo per capire chi tra Mattias e Gianmarco potrà avere un posto all’interno della nuova classe di Amici. Lavoreranno in sala con Veronica e la prossima settimana sapranno chi sarà ufficialmente un nuovo alunno del programma.

Ancora tre banchi sono vuoti. Maria chiude la registrazioni della puntata di Amici 2021 mentre i ragazzi entrano per la prima volta nella casetta di Amici.

Maria si collega: “Siete liberi di fare ciò che volete, vi scegliete il letto, fare tutto quello che volete, per il resto “In bocca al lupo””

L’avventura ad Amici 2021 per loro è ufficialmente iniziata.