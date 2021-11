Amici 2021 torna domenica 21 novembre con una nuova puntata a partire dalle 14, su Canale 5. Maria De Filippi sarà la padrona di casa di questo decimo appuntamento con il talent show, impegnato a formare la classe di cantanti e ballerini che approderanno poi al serale, in onda dalla primavera 2022. A giudicare e mettere in sfida i concorrenti sono Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la categoria Ballo mentre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono i tre docenti che guidano e scelgono i cantanti da portare avanti o far competere. Ogni settimana, come sempre, le possibili riconferme delle maglie. E noi, oggi, vi riportiamo le anticipazioni su quello che accadrà domenica 21 novembre 2021.

Luigi ha cantato Lady di Sangiovanni con la chitarra, come chiesto da Anna Pettinelli, nell’assegnazione dei brani. Dario, Nicol, Tommaso e Alex hanno superato tutti le sfide previste.

La gara di canto è stata valutata dagli insegnanti all’interno della scuola che hanno premiato Luigi, posizionandolo al primo posto della classifica finale. LDA, invece, finisce in sfida.

Maglia confermata per Dario e Serena dopo l’ennesimo e puntuale scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Confermata anche la felpa per Carola, ballerina della squadra di Alessandra Celentano.

Questa settimana nessun ospite speciale poiché i ragazzi hanno avuto l’assegnazione dei brani da parte di insegnanti che non li hanno in squadra. Ad esempio, Anna Pettinelli aveva voluto mettere alla prova Luigi assegnandogli la cover di Lady di Sangiovanni. La sfida è stata accettata dal cantante e dal suo docente, Rudy Zerbi. E visto il risultato finale -primo in classifica- è stata una scelta ben ponderata…

In settimana, ad Alex -invece- era stato assegnato il pezzo di Whitney Houston, I wanna dance with somebody, proprio per poterlo vedere in un contesto diverso rispetto alla sua comfort zone intimista. L’intenzione era di metterlo alla prova con una canzone esplosiva e gioiosa…

