Amici 2020 è iniziato, ufficialmente, sabato 14 novembre alle 14,10 su Canale 5. Maria De Filippi ha iniziato la composizione della classe scegliendo una sorta di “passaggio di testimone” tra i nuovi cantanti e ballerini e i volti storici del programma, seduti ai banchi della classe da formare. Così, ogni nuovo ingresso doveva scegliere chi far alzare e la sedia sulla quale sedersi per cominciare il suo percorso nel talent show più longevo della tv italiana.

Oggi, invece, su Italia 1, parte la striscia quotidiana del programma, a partire dalle 19,00 per circa mezz’ora. Un appuntamento che va in onda da lunedì al venerdì e torna sui canale Mediaset dopo alcuni anni su Real Time.

Attualmente sono ancora tre i banchi disponibili affinché la classe sia completa e possano iniziare ufficialmente le lezioni. Quest’anno, poi, come già vi abbiamo raccontato, ci sono anche due ingressi nuovi nel cast degli insegnanti: al posto di Timor -nel ballo- troviamo Lorella Cuccarini, impegnata fino allo scorso giugno su Rai Uno accanto ad Alberto Matano ne “La vita in diretta”. Nelle categoria canto, al posto di Stash, troviamo Arisa come insegnante di canto.

Via Instagram, Arisa ha voluto ringraziare Maria De Filippi, insieme all’annuncio di essere entrata a far parte del cast del talent show:

Buongiorno a tutti.

Lo sapete perché vale sempre la pena vivere? Accantonare una brutta giornata e proporsi nuovi al giorno che verrà secondo me ?

Perché la vita ha un taccuino dove segna quello che ci regala e quello che ci toglie e cerca di far coincidere il numero di lacrime che ci fa versare con i sorrisi, e lo sa lei come fare a renderci davvero felici. Bisogna darLe tempo e fiducia.

A me oggi è successa una cosa bella, una delle più belle che mi siano mai successe..

Non perché Le cose belle che sono arrivate prima fossero meno importanti ma ero io che non sapevo ancora camminare: cadevo a metà strada da grattacieli altissimi, sempre con la stessa canzone in sottofondo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lei m’ispira fiducia, è leale, la guardo e mi sento a casa, capisce tutto, ama tutto, comprende e non giudica.

Sono felice di starle intorno anche se a distanza, mi piace pensare che non mi abbandonerà e che mi farà crescere.

Mi sento parte di quello che fa da quando ero bambina. E quando scorrono le foto di questi 20 anni c’ero anch’io.. a sognare di esserci davanti alla Tv.

La prova è che conosco tutte le sigle.

E adesso c’è un banco anche per me dall’altra parte dello schermo🥰🥰

Grazie vita splendida, grazie MARIA❤️

So..Comincia una nuova avventura

Tutti sintonizzati oggi per la prima puntata di #amici2020 alle 14.10 su #canale5 ..

E se non mi sono ancora spiegata.. ci sarò anch’io👩🏻‍🎓🙈!!