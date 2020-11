Arianna Gianfelici è una delle concorrenti in gara ad Amici 2020. Si è esibita nella prima puntata in onda sabato 14 novembre su Canale 5. Ecco la sua storia, come raccontata da Maria De Filippi:

“Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima di un incidente, ero a un concorso e cantavo “Destinazione paradiso”. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”. Ha sempre cantato da autodidatta, non ha mai fatto una lezione di canto. Vedo Amici da sempre sul divano con mamma e ogni tanto e dico “Un giorno amici te lo dovrai guardare sul divano da sola perché io sarò lì sul palco””

In puntata ha cantato proprio “Destinazione paradiso” in una versione più intensa e intimista.

Per Anna Pettinelli niente banco. Ha alzato la leva per fermarla ma Zerbi le ha concesso base e tempo. La speaker radio spiega: “Tutti hanno una storia di sogni e cose bellissime che questo posto può dare loro. Io penso che tu abbia bisogno di fare qualche lezione di canto e tornare il prossimo anno”.

Arisa; “Penso che tu abbia una grana vocale pazzesca… è anche condita da questa emotività che un’artista deve avere. Io lascio la parola Rudy…”

Rudy: “Siamo una scuola, a scuola si fanno le lezioni, quel banco per me è tuo”.

Arianna si è commossa ed è entrata ufficialmente come concorrente del talent show.

Seguirà le lezioni di Rudy Zerbi come maestro dopo la scelta, da parte dell’insegnante, di assegnarle un posto nella sciola

Questo è il suo profilo Instagram ufficiale.