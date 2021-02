Amici 20, Enula e Alessandro si baciano (Video)

Enula è tra le protagoniste di questa ventesima edizione di Amici grazie ai suoi inediti che stanno ottenendo un considerevole successo, Auricolari e l’ultimo, in ordine di tempo, Con(Torta).

Il talent show di Maria De Filippi sta facendo parlare di sé anche per le numerose coppie che si stanno formando all’interno della casetta: Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, Deddy e la ballerina Rosa e Aka7even e la sua tormentata storia d’amore con la ballerina Martina.

In quest’occasione, la protagonista dell’ultimo gossip è proprio Enula che, all’interno della casa, ha costruito un legame molto forte con il ballerino Alessandro.

Nel daytime di oggi di Amici, andato in onda su Italia 1, infatti, abbiamo visto Enula e Alessandro darsi un bacio sotto l’occhio delle telecamere.

Nelle puntate precedenti, avevamo visto Alessandro rincuorare Enula nei suoi piccoli momenti di crisi, dettati dalla paura di non riuscire ad arrivare al cuore delle persone con le sue canzoni. Le parole di Alessandro erano riuscite a tranquillizzare la cantante.

Con il passare dei giorni, la loro complicità è cresciuta sempre di più. Enula non è affatto indifferente ad Alessandro e il ballerino l’ha ammesso senza problemi: “Non mi guardare con quello sguardo, così, veramente… Non guardarmi così…”.

Alessandro ha ribadito il concetto, confidandosi con Giulia:

Ha detto che non capisce come sia possibile che in così poco tempo si possa sentire una cosa così…

Il ballerino, quindi, ha utilizzato il brano Get you the moon di Kina per arrivare ancora di più al cuore di Enula (“Questa ti fa innamorare…”).

Alessandro ha riservato alla cantante altre parole importanti durante l’ascolto di Con(Torta):

Ti guardo e ti vedo in ogni singolo momento di questa canzone. Sei magica come questa canzone… Davvero… Trasporti le persone in un altro mondo… Io, a te, ci tengo.

Anche tra Enula e Alessandro non sono mancati momenti di incomprensione, spiegati dal ballerino che si è confidato anche con Sangiovanni:

A me non piacciono le cose a metà. Io sono emotivo, sono passionale.

Un’ora e mezza dopo la loro piccola discussione, Enula e Alessandro si sono baciati (qui, il video).