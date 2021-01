L’avventura di Arianna Gianfelici ad Amici 20 è terminata ieri, durante l’ultimo speciale del sabato andato in onda su Canale 5, con la sconfitta nella sfida contro Elisabetta.

La sfida è stata voluta da Rudy Zerbi, che non ha mai creduto veramente nelle potenzialità della cantante 20enne proveniente da Viterbo che, all’interno della scuola di Maria De Filippi, ha presentato gli inediti Scatola del cuore e L’amore davvero e che ha affrontato ben 4 sfide, l’ultima, risultata fatale per la sua permanenza nella scuola.

Dopo la messa in onda della sua ultima puntata, Arianna ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, annunciando imminenti nuovi progetti:

La mia avventura ad Amici finisce qui.

Inevitabilmente ci lascio un pezzo di cuore. Ma non è finita! Sono pronta già a ripartire e iniziare a lavorare per portarvi cose nuove, ma soprattutto a mettere in pratica tutte le cose che ho imparato questi mesi.

Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi avete dato. Continuate a starmi accanto perché in arrivo ci sono tante cose belle!

Stay tuned

La vostra Ari.