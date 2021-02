Amici 20 torna in onda domani, 20 febbraio 2021, dalle 14.05 circa. Nelle puntate del daytime abbiamo saputo della decisione di Anna Pettinelli nel dare il via ad una sfida. L’insegnante di canto è rimasta molto colpita dal potenziale e dalle qualità di Sergio, giovanissimo cantante che si è presentato ai casting insieme alla sua chitarra. Dopo una cover e un suo inedito, la Pettinelli ha chiesto alla produzione di poter avere un banco in più. Richiesta concessa ad una condizione, l’ok da parte degli attuali studenti del programma. I ragazzi, però, indecisi, hanno risposto di No mentre Deddy si era proposto per mettersi in sfida e giocare, così, l’ingresso del nuovo cantante.

Ma, a sorpresa, Anna ha deciso di rifiutare la sua proposta e ha messo Leonardo Lamacchia in sfida con Sergio. Una mossa che lo stesso alunno aveva preventivato come opzione.

Ma cosa accadrà nella prossima puntata di Amici 20? Fermatevi qua se non volete rovinarsi la sorpresa.

Il Vicolo delle news ha anticipato questo: