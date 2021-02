Mi manchi è il nuovo brano inedito che Aka7even, rapper e cantante presente nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha presentato durante l’ultimo speciale del sabato. I telespettatori hanno potuto ascoltare la nuova canzone, eseguita voce e pianoforte, durante il daytime odierno, andato in onda su Canale 5.

Il precedente inedito di Aka7even, Yellow, è stato inserito nella compilation Amici Bro, in pre-order in esclusiva su Amazon e in edizione limitata (le copie disponibili sono già andate tutte esaurite e la compilation andrà presto in ristampa).

Di seguito, trovate il testo di Mi manchi. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Aka7even – Mi manchi: il testo

Cosa c’è che mi manca di te

Cosa c’è che mi manca di te.

Mi manca il respiro la notte

Mi manca il sapore di un bacio

Mi mancano le tue carezze spontanee di quanto passavi per caso

Mi mancano i vuoti che tu mi colmavi sapendo anche dove eravamo

Mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c’era scritto ti amo.

Oh, cosa c’è che mi manca di te

Cosa c’è che mi manca di te.

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai.

Cosa c’è che mi manca di te

Cosa c’è che mi manca di te.

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai.

Cosa c’è che mi manca di te

Cosa c’è che mi manca di me.