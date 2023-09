American town è una canzone di Ed Sheeran presente nel suo nuovo album “Autumn Variations“, disponibile dal 29 settembre 2023. Queste le parole del cantautore nel parlare del disco:

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso”

A seguire testo, traduzione e significato di American Town di Ed Sheeran.

American town, Significato, Ascolta la canzone

Il brano racconta l’amore e la relazione di una coppia in terra straniera. Sono entrambi lontani da casa, lei è una ragazza di origine inglese che vive in America, in un piccolo appartamento al quinto piano senza ascensore. Quando sono insieme, la sensazione è quella di essere solo loro, sollevati da terra. Vivono come fossero protagonisti di Friends, mangiano cinese, godono i piccoli momenti insieme, per loro unicamente speciali.

Ed Sheeran, American town, Testo della canzone

We’re a long way from home

Haven’t seen you in so long

But it all came back in one moment

And the year started cold

But I didn’t notice at all

When we found there’s a room we’re both in

We get Chinese food in small white boxes

Live the life we saw in Friends

Your room, it barely fits the mattress

Wake up, leave for work again

The wind, it seems to blow right through us

Down jackets are the trend

The rush of rushing deep into love

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town

In an American town

The days come and go

But it ends when doors close

And the scent of your perfume’s on me

You’re useless with your phone

Electric when one-on-one

I thought I would be more nervous, darlin’

We watch comedies and miss the endings

Conversations till the dawn

Any change in tide, we push against it

Challenge meanings in the songs

And head out without a reservation

Drinkin’ out of paper bags

And wasting time is time not wasted

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town

And when our eyes are closed together, I can’t explain

How the scent of your perfume takes me to a higher place

We can watch it unfold or we can change how it takes

And rebuild when it breaks down

We drink Moscow Mules and steal the cups

From, mostly, the Bowery Bar

What a perfect day to fall in love on

What a way to make it start

It appears, when you think all is lost

Then, you don’t remember when it started

Never have to pretend

With my English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

English girl in an American town

No elevator to the fifth floor

I’ll ring on the buzzer, then you’ll be right down

I wish time would freeze

Dungarees over the hoodie, we’re out

Feet are three feet off the ground

Lost in love and we don’t wanna be found

It’s just you and me

My English girl in an American town

Ed Sheeran, American town, Traduzione della canzone

Siamo molto lontani da casa

Non ti vedo da così tanto tempo

Ma tutto è tornato in un attimo

E l’anno è iniziato freddo

Ma non me ne sono accorto affatto

Quando abbiamo scoperto che c’era una stanza in cui eravamo entrambi

Riceviamo cibo cinese in piccole scatole bianche

Viviamo la vita che abbiamo visto in Friends

La tua stanza è grande a malapena per il materasso

Ti svegli, vai di nuovo al lavoro

Il vento sembra soffiare proprio attraverso di noi

I piumini sono la tendenza

La fretta di precipitarsi profondamente nell’amore

Ragazza inglese in una città americana

Nessun ascensore fino al quinto piano

Suono il campanello, poi scendi subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a tre piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana

In una città americana

I giorni vanno e vengono

Ma tutto finisce quando le porte si chiudono

E l’odore del tuo profumo è su di me

Sei inutile con il tuo telefono

Elettrico nell’uno contro uno

Pensavo che sarei stato più nervoso, tesoro

Guardiamo le commedie e ci perdiamo il finale

Conversazioni fino all’alba

Qualsiasi cambiamento nella marea, lo respingiamo

Sfida i significati nelle canzoni

Ed esci senza prenotazione

Bevo dai sacchetti di carta

E perdere tempo è tempo non sprecato

Ragazza inglese in una città americana

Nessun ascensore fino al quinto piano

Suono il campanello, poi scendi subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a tre piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana

E quando i nostri occhi sono chiusi insieme, non riesco a spiegarlo

Come l’odore del tuo profumo mi porta in un luogo più alto

Possiamo guardarlo svolgersi o possiamo cambiare il modo in cui avviene

E ricostruire quando si rompe

Beviamo i Moscow Mule e rubiamo i bicchieri

Principalmente dal Bowery Bar

Che giorno perfetto per innamorarsi

Che modo di farlo iniziare

Appare, quando pensi che tutto sia perduto

Poi non ricordi quando è iniziato

Non devo mai fingere

Con la mia ragazza inglese in una città americana

Nessun ascensore fino al quinto piano

Suono il campanello, poi scendi subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a tre piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

Ragazza inglese in una città americana

Nessun ascensore fino al quinto piano

Suono il campanello, poi scendi subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a tre piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana