Autumn Variations è il nuovo album di Ed Sheeran, in uscita il 29 settembre 2023, a quattro mesi dal precendente: Autumn Variations esce su etichetta Gingerbread Man Records. Ecco le parole del cantautore nell’annunciare il progetto:

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso”

Poi entra nel dettaglio:

“Quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione”

“Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto “Enigma Variations”, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione. Sento che ha catturato la sensazione dell’autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me.”

Ed è stato protagonista di alcune insolite iniziative live in varie località tra cui Starbucks a Seattle, una scuola superiore a Compton, il negozio Lego al Mall of America, un matrimonio a Las Vegas e anche 14 case di fan e tutto questo ha generato 14 video di performance, 14 video in soggiorno con i fan e altro ancora….

Ed Sheeran e… i concerti a sorpresa nelle case dei fan

“Così ho fatto alcuni concerti a sorpresa nelle case dei fan, registrando segretamente un album dal vivo di Autumn Variations in cui ogni canzone è stata registrata in un soggiorno diverso per i fan, ma è stata tutta una sorpresa totale”, ha pubblicato Sheeran su Instagram insieme a un video. in cui si esibisce in Wake Me Up a casa di un fan sulla sua tastiera.

“Siamo arrivati a casa di una fan alla fine della giornata e ho subito capito che sarebbe stato divertente. Avevano gatti, braccialetti dell’amicizia e alcune bevande alla frutta per iniziare, ma una volta che ho suonato la canzone dell’ultimo album ho detto di portarmi a fare un giro, e quando sono entrato nella sua stanza ho visto un pianoforte”, ha aggiunto. “Mi ha chiesto se potevo suonare e io ho detto ‘non proprio, ma in un certo senso suono per svegliami’, quindi eccomi qui a suonare ‘Wake Me Up’, per tutti i fan là fuori.”

Autumn Variations, la tracklist del nuovo album

Ecco la tracklist del nuovo disco di Ed Sheeran:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels