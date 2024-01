Doppio progetto per 21 Savage: il disco “American Dream” e il film biopic sulla sua vita “American Dream: The 21 Savage Story”. Tutte le anticipazioni e le notizie.

Sarà disponibile dal 12 gennaio 2024 “American Dream“, il nuovo album di 21 Savage. Si tratta del primo disco solista del rapper da “I Am > I Was” del 2018. Da allora, ha pubblicato due progetti in collaborazione tra cui “Savage Mode II” del 2020 con il produttore Metro Boomin e “Her Loss” del 2022 con Drake. Quest’ultimo gli è valso recentemente diverse nomination ai Grammy Awards, tra cui la migliore canzone rap per “Rich Flex” e la migliore performance rap melodica per “Spin Bout U”.

L’annuncio è stato condiviso via Instagram. Il rapper ha allegato a un’immagine della copertina dell’album una didascalia che diceva semplicemente: “Il mio terzo album solista AMERICAN DREAM questo venerdì“, seguita da emoji di bandiere britanniche e americane, che sembravano fare riferimento al suo status di immigrato in America. Infatti nella cover sono presenti riferimenti alla sua cittadinanza non americana, con una sua foto d’infanzia sovrapposta ai dettagli del visto di immigrazione. Il rapper, di origine britannica e nato Shéyaa Bin Abraham-Joseph, è nato a Londra da cittadini britannici con radici caraibiche e alla fine si è trasferito ad Atlanta con sua madre all’età di sette anni.

Sono pochi i dettagli e le anticipazioni che accompagnano l’uscita del progetto discografico. Finora, il rapper ha rivelato che il collega rapper di Atlanta Young Thug e i cantanti Brent Faiyaz e Summer Walker saranno presenti in “American Dream”.

American Dream: The 21 Savage Story, arriva il film biopic

L’annuncio di 21 Savage di “American Dream” arriva poco dopo la pubblicazione del trailer del suo prossimo film biografico, American Dream: The 21 Savage Story, condiviso il giorno precedente. Il trailer, che è stato co-diretto dai collaboratori di Atlanta Stephen Glover, Jamal Olori e Fam Udeorji, insieme a Luis Perez, vede Donald Glover e la star di Stranger Things Caleb McLaughlin interpretare 21 Savage in età diverse. La clip funge anche da video musicale per una traccia senza nome, che presumibilmente potrebbe apparire nel prossimo disco.

La pellicola racconta la storia della vita di 21 Savage, dalle sue esperienze giovanili fino al suo arresto da parte dell’American Immigration and Customs Enforcement (ICE), in una “operazione mirata” che ha svelato come il rapper fosse, in realtà, britannico e sia rimasto negli Stati Uniti per un periodo più lungo di quello consentito dal suo visto, scaduto nel 2006.

Ancora non è stata resa nota la data d’uscita del film. Cliccando qui potete vedere il trailer della pellicola.