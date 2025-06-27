Amedeo Minghi, età, successi, malattia, tutto sul cantautore di Vattene Amore

Amedeo Minghi è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana. Originario a Roma e nato nel 1947, è cresciuto nel rione di Prati e ha iniziato la sua attività musicale formando il compleanno beat I Noemi. In quella occasione ha scritto la sua prima canzone Una cosa stupida ma, dopo qualche tempo, è passato alla carriera da solista ed è stato messo sotto contratto dalla Dischi Ricordi, che gli ha fatto incidente nel 1966 un 45 giri con i brani Alla fine e Ma per fortuna, presentati nella trasmissione televisiva Scala Reale. L’anno successivo ha invece inciso una cover di Dove credi di andare di Sergio Endrigo, che è stata inserita in una compilation della Dischi Ricordi dedicata alle canzoni del Festival di Sanremo.

L’esordio al Festival di Sanremo e il successo

Minghi ha inciso con la Dischi Ricordi il suo primo 45 giri con i brani scritti da Mogol Alla fine e Ma per fortuna. Nel 1983 ha invece esordito sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, con la canzone 1950, ed è passato alla RCA italiana cantando con Katia Ricciarelli Il profumo del tempo. Nel 1990 ha inoltre lanciato uno dei suoi più grandi successi in coppia a Sanremo con Mietta, Vattene amore, ed è arrivato al terzo posto. Ha vinto un Telegatto e dieci dischi di platino, mentre l’anno successo ha scritto la colonna sonora di Fantaghirò. Dopo altre partecipazioni a Sanremo, è diventata famosa la sua canzone Un uomo venuto da lontano, dedicata a Papa Giovanni Paolo II, scritta con Marcello Marocchi e cantata dinnanzi al Pontefice in occasione del Giubileo del 2000.

La sua produzione musicale è proseguita negli anni e lo ha portato anche a condurre uno show tv con Serena Autieri, intitolato Cantare è d’amore. Nel 2016 ha festeggiato i 50 anni di carriera e per l’occasione ha pubblicato il cofanetto contenente tre dischi di inediti e di successi intitolato La bussola e il cuore. Nel 2018 ha invece partecipato come ballerino al talent show Rai Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

La vita privata

Il cantante è stato sposato per 40 anni con Elena Paladino, morta a causa di un infarto. Dalla loro storia sono nate le due figlie Annesa e Alma e, a proposito del lutto che l’ha colpito improvviso, ha dichiarato: La morte nel sonno è la morte degli angeli. Per chi muore è la migliore. Per chi vive, lo strazio è grande. Nel caso mio, non ha fine. C’è questa cosa sospesa, incomprensibile e inaccettabile”. Inoltre ha proseguito raccontando il dolore di andare avanti senza l’amore di una vita: “Si resta soli, una solitudine immensa. La stanza da letto. Dormirci da solo è difficile, c’è sempre un occhio che va di là nel vuoto. La notte svegliarsi, girarsi e andare a fare una carezza a chi non c’è più”.