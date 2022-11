Tiziano Ferro ha rilasciato il nuovo album, Il mondo è nostro, a distanza di tre anni dal precedente lavoro, Accetto miracoli. Ad anticipare il disco è stato il singolo “La vita splendida”, che ha avuto un ottimo passaggio radiofonico ma non è riuscito a raggiungere i primi posti della classifica Fimi. Fin dall’annuncio dell’album, ad incuriosire il pubblico è stato il brano “Ambra/Tiziano“, che vede la collaborazione di Ambra Angiolini e il ritorno della cantante alla musica. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Ambra/Tiziano, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare, in streaming, Ambra/Tiziano. Potete anche cliccare qui per ascoltare il pezzo su YouTube.

Tiziano Ferro, Ambra/Tiziano, Testo canzone

Ambra

Tiziano

Torno a casa per ora di cena

Ma di mangiare neanche mi va

Lo so che lo sai bene come sto

Ma che vuoi farci insomma

È che penso, che penso al suo viso

Che ho rivisto di nuovo in TV

E non c’è niente che non va

Più o meno tutto è zero

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema

Ad aspettare di dormire un po’

E sto male se non ti sento

E creo il vuoto intorno ma trovi il centro

Non son mai stato un genio

Ma se perdo valgo un premio

E sorrido stringendoti al petto

Lasci casa vuota e resta uno specchio

Mi guardo e son sbagliato

O forse ho sbagliato storia

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche e volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema

Ad aspettare di dormire un po’

E sto male tutto il giorno quando non ti sento

Poi faccio una foto e, cazzo, sembra pure peggio

Il viso, gli occhi e i lividi

Invisibili ma io li vedo

Tra le pieghe di ogni piccolissimo dolore

Mentre rido e rido e cosa te lo spiego a fare

E non c’è niente che non va

Più o meno tutto è … zero

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema

Ad aspettare di dormire un po’