Amazon Music Unlimited a 3,99 euro al mese? C’è la versione per Echo o Fire TV

I servizi di streaming musicale in Italia, ne parlavamo l’altro giorno nel confrontare Spotify Premium e Amazon Music Unlimited, si fanno concorrenza a suon di funzionalità e nuovi arrivi, ma quello che spesso fa la differenza per gli utenti è il costo dell’abbonamento. Chi punta ad ascoltare senza limiti tutta la musica di cui ha bisogno deve spendere almeno 9,90 euro al mese per un abbonamento per utente singolo, anche se è possibile ridurre sensibilmente la spesa mensile se si decide di dividere il costo tra più persone della propria famiglia o che risiedono sotto lo stesso tetto.

L’abbonamento Family del servizio di Amazon ha un costo mensile di 14,99 euro con accesso per un massimo di 6 account diversi su più dispositivi (2,50 euro a persona). Anche Spotify ha un piano famiglia pensato per un massimo di 6 utenti, ma il costo mensile da sostenere è di 15,99 euro, un euro in più rispetto alla piattaforma di Amazon (2,66 euro a persona). Se, però, non si ha nessuno a disposizione per dividere l’abbonamento, una soluzione c’è ed è pensata per chi ascolta musica solo ed esclusivamente quando si trova a casa.

La soluzione arriva da Amazon ed è riservata ai possessori dei dispositivi dell’azienda, gli smart speaker della famiglia Echo o un dispositivo Fire TV da collegare al televisore. Chi utilizza quotidianamente uno di questi dispositivi può sottoscrivere un abbonamento Echo/Fire TV ad Amazon Music Unlimited al prezzo mensile di 3,99 euro e con prova gratuita di 30 giorni.

Le funzionalità di questa versione dell’abbonamento ad Amazon Music Unlimited sono le stesse della versione tradizionale: più di 75 milioni di brani, milioni di episodi di podcast, utilizzo senza pubblicità e con skip illimitati. Per ovvi motivi – i dispositivi funzionano soltanto se collegati ad internet – non è possibile l’ascolto in modalità offline.

L’abbonamento è valido per un solo dispositivo Echo o Fire TV da scegliere tramite le impostazioni al momento della sottoscrizione.

Non solo Amazon Music Unlimited: le mille possibilità di Echo

I dispositivi della famiglia Echo sono tra gli smart speaker più venduti di sempre. Il merito non è soltanto delle buone specifiche e della versatilità degli stessi, ma anche dei prezzi davvero vantaggiosi rispetto alla concorrenza e delle offerte pressoché costanti che vengono proposte da Amazon. Anche in questo momento, ad esempio, l’elegante e compatto Echo Dot di 4a generazione è venduto a 34,99 euro invece di 59,99 euro, con uno sconto del 42%.

Echo ci permette di controllare l’intrattenimento di casa soltanto grazie alla nostra voce. Possiamo ascoltare musica in streaming non soltanto da Amazon Music, ma anche da Deezer, Spotify o Apple Music, così come chiedere ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon, di darci supporto in tutta una serie di azioni quotidiane come la gestione dei timer e delle sveglie, scoprire le previsioni del tempo, rispondere a domande e dubbi e controllare i dispositivi intelligenti che abbiamo in casa, dalle luci ai termostati.

All’Echo Dot, il più piccolo e compatto della famiglia Echo, si affiancano il più potente Echo (ora in offerta col 20% di sconto) e i dispositivi con schermo: Echo Show 5, Echo Show 8 ed Echo Show 10.

L’intrattenimento a 360 gradi di Fire TV

Se la sola musica non vi basta, l’ecosistema di Amazon può vantare anche i dispositivi della serie Fire TV da collegare al televisore di casa per trasformarlo in una vera e propria Smart TV con accesso non soltanto ai principali servizio di streaming musicale, ma anche ai ricchi cataloghi di Prime Video, Netflix, YouTube, RaiPlay, Disney+, DAZN e Now.

Un solo telecomando per controllarli e gestirli tutti, ma anche i comandi vocali grazie alla profonda integrazione con Alexa. Anche qui, come per i dispositivi Echo, le versioni in vendita sono diverse. Fire TV Stick Lite è la versione più economica (oggi in offerta a 22,99 euro col 23% di sconto), mentre per lo streaming in HD è disponibile Fire TV Stick e per chi ha la necessità di fruire dei contenuti a 4K è disponibile Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa e comandi per la TV a soli 34,99 euro.