Amazon Music Free, 5 euro in regalo a chi ascolta un brano

Amazon Music è uno dei migliori servizi di streaming musicale disponibile in Italia insieme a Spotify per vastità del catalogo e versatilità di utilizzo. Tutti i principali dispositivi che avete in casa sono compatibili con Amazon Music, inclusi i piccoli Echo Dot perennemente in sconto, e la versione base del servizio è inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime. Ora, però, il colosso statunitense ha deciso di dare agli utenti un ulteriore incentivo a costo zero: 5 euro di buono regalo da utilizzare su Amazon per chi ascolta almeno un brano su Amazon Music Free, la versione gratuita di Amazon Music che non richiede neanche l’abbonamento ad Amazon Prime.

Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta unica, valida per poche settimane.

Come ricevere 5 euro in regalo con Amazon Music Free

Tutto quello che bisogna fare per ricevere il buono da 5 euro è completare la riproduzione di un brano su Amazon Music Free CLICCANDO QUI. Dovete avere un account Amazon, anche senza il servizio in abbonamento Prime attivo. Niente di più, facile e veloce. Se avete già approfittato di altre offerte simili, però, vedrete in cima alla pagina l’avviso “Siamo spiacenti, non hai diritto di usufruire della seguente offerta“.

L’offerta è valida fino all’11 giugno 2022 e non è cumulabile con altre promozione in corso, come spiegato nelle FAQ ufficiali della promozione a questo indirizzo. Il codice promozionale di 5 euro, spiega Amazon, “sarà inviato tramite e-mail ai clienti Amazon idonei entro 5 giorni dal primo ascolto su Amazon Music Free e sarà utilizzabile per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20€ su Amazon.it“.

Cos’è Amazon Music Free

Amazon Music Free è il piano che ti permette di accedere gratuitamente alle migliori playlist e a migliaia di stazioni. Questo tipo di piano include la pubblicità.

Accessibile da Android e iOS, ma anche dai dispositivi Echo e Tablet Fire e da desktop tramite il web player, Amazon Music Free vi fa ascoltare i brani selezionati da playlist curate on demand, non in qualità HD ovviamente.