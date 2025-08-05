Amadeus, il futuro del conduttore sul Nove: cosa succederà

Cosa farà Amadeus nella prossima stagione televisiva? Ecco quale sarà il suo futuro su Discovery. Qui tutti i dettagli.

Il futuro lavorativo di Amadeus sembra essere incerto. Dopo aver detto addio alla Rai dopo anni, il conduttore si è lanciato in una nuova avventura professionale su Discovery, oltre che in una sfida Mediaset in qualità di giudice del talent Amici insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Quando è uscito dal palinsesto pubblico, non ha però ottenuto il successo sperato, anche ora avrebbe già in programma nuovi contenuti televisivi per il prossimo autunno. Da poco è stata annunciata la messa in onda del game show dell’access prime time The Cage – Prendi e scappa, oltre che della nuova edizione in prima serata de La Corrida.

Qual è il futuro di Amadeus in tv

Il sito di news Affaritaliani ha annunciato che il conduttore avrebbe deciso di restare sul Nove per tutto l’autunno con il suo access, le cui registrazioni proseguiranno fino a novembre, ma soprattutto con la nuova serie della Corrida. Le tante voci dicono però che questa sua esperienza con Discovery potrebbe terminare nel mese di dicembre 2025. “Sempre secondo quanto si dice, qualche amico molto vicino a lui gli consiglia di restare fermo per un anno…“, dicono le indiscrezioni. Un periodo di pausa che potrebbe dare la possibilità al presentatore di ricaricare le energie e di fare chiarezza sul proprio futuro lavorativo. Per lui potrebbe esserci quindi un anno sabbatico di riflessione e di pausa, anche se non si hanno ancora informazioni sui dettagli specifici.

Si pensa tra l’altro che il marito di Giovanna Civitillo possa tentare una trattativa per tornare in Rai o Mediaset, anche se entrambe le aziende si sarebbero tirate indietro annunciandogli di non essere interessate ad averlo in squadra con loro. “Rai e Mediaset hanno detto che per il momento non hanno intenzione di avvalersi della sua opera” – si legge su Affaritaliani.it – “ma come si dice, il tempo medica le ferite…”.

Gli ascolti tv ottenuti da Amadeus su Nove

Il primo anno televisivo di Amadeus su Discovery è terminato e, in modo del tutto inaspettata, il conduttore ha alla fine registrato una piccola risalita nei dati Auditel. Il programma Chissà chi è ha infatti avuto un flop, mentre La Corrida ha ottenuto numeri incoraggianti. C’è però stato un calo per il talent Like a Star in prima serata e per The Cage – Prendi e Scappa in access prime time. La scorsa domenica 27 luglio la replica de La Corrida ha in realtà raggiunto il 4,8% di share con un ascolto medio di 620.000 spettatori.