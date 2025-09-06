Altro che Belen: il vero motivo dietro la rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Stefano De Martino ed Emma: una storia d’amore iniziata nella scuola di Amici e poi continuata anche dopo, fino alla drastica rottura che ha portato entrambi a prendere strade differenti. Si sono conosciuti nel 2009, quando entrambi hanno preso parte al famoso talent show, ed è stato amore a prima vista. La separazione è però avvenuta all’improvviso, e Stefano ha qualche tempo si è legato alla showgirl argentina Belen Rodriguez, da cui ha anche avuto il figlio Santiago e con cui c’è stato un matrimonio fatto di alti e bassi. I due si sono separati e ora si sono detti definitivamente addio, a quanto pare conservando comunque un rapporto fatto di stima e affetto.

Il vero motivo dell’addio tra Stefano ed Emma

La cantante e il conduttore di Affari Tuoi – che ha tra l’altro riscosso un grande successo su Rai 1 e che è tornato con il game show in questi giorni – si sono innamorati nella casetta di Amici. La loro storia ha fatto sognare migliaia di persone in tutta Italia. Una separazione, la loro, che è stata tra le più chiacchierate, anche perché qualche tempo dopo De Martino si è fidanzato con Belen Rodriguez e con lei ha un periodo altalenante. Rotture e ritorni di fiamme, fino all’addio definitivo. Emma e Stefano sono invece stati insieme per due anni e, secondo alcune fonti, la vera ragione del loro addio sarebbe stata la presenza di alcune incompatibilità caratteriali che entrambi avevano riscontrato.

Solamente in seguito, c’è stato l’incontro tra Stefano e Belen e ha avuto inizio una storia d’amore che ha appassionato i fan. Dalla loro relazione è nato anche il piccolo Santiago, venuto al mondo poco prima delle loro nozze. Nel corso degli anni, la showgirl e il conduttore si sono lasciati e ripresi più volte, dicendosi definitivamente addio solamente di recente. La Rodriguez è diventata mamma anche della piccola Luna Marì, nata dalla sua storia – terminata poco dopo la nascita della bimba – con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Negli anni, sia Emma che Stefano hanno costruito le proprie carriere in modo eccellente e sono diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo. Mentre Marrone è oggi una cantante di successo, De Martino ha abbandonato il mondo della danza e si è dedicato appieno al piccolo schermo e al teatro. I due ex fidanzati sono comunque rimasti in ottimi rapporti, e loro stessi hanno più volte dichiarato di provare ancora stima reciproca nei confronti dell’altro.