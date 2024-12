Continua anche nel 2024 il successo di All i want for Christmas is you di Mariah Carey: ecco gli ultimi traguardi raggiunti dalla canzone di Natale

All I want for Christmas is you di Mariah Carey batte tutti e ottiene un altro record

Nonostante il clima, settimane calde – caldissime – per Mariah Carey e la sua “All I Want for Christmas is you“, puntualmente tornata ai vertici delle classifiche dei brani più venduti e ascoltati. La canzone, ogni anno, macina nuovi traguardi e, in questi giorni, ha raggiunto un nuovo record per il tempo trascorso al n. 1 nella classifica “Streaming Songs di Billboard” sin dal suo esordio nel 2013, trascorrendo la 21esima settimana in vetta, in base ai numeri degli ultimi giorni.

“All I Want for Christmas Is You” regna con 48 milioni di streaming ufficiali negli Stati Uniti guadagnati nella settimana conclusasi il 19 dicembre, un aumento del 13%.

Proprio grazie a quest’ultima settimana, in cima per una 21esima settimana, supera il precedente record di longevità in mano a “Old Town Road” di Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus. La canzone ha dominato per 20 settimane a partire da aprile 2019. Mariah Carey ha sicuramente avuto più tempo rispetto al collega, essendo salita alla numero uno già dal 2013.

Inoltre, “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey è in cima alla Billboard Hot 100 per la 17esima settimana. La canzone dà alla Carey il suo successo più brillante della carriera, superando il primo posto di 16 settimane della sua “One Sweet Day”, con i Boyz II Men che ha dominato nel 1995-96.

A seguire la classifica delle canzoni più ascoltate in streaming in base alle settimane nelle quali hanno stazionato in cima alla chart. Dopo Mariah Carey, ecco chi ha i migliori risultati, alle sue spalle:

21 settimane, “All I Want for Christmas Is You,” Mariah Carey (2019, 2020, 2021, 2022, 2024)

20 settimane, “Old Town Road,” Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (2019)

19 settimane, “Last Night,” Morgan Wallen (2023)

16 settimane, “Despacito,” Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (2017)

16 settimane, “Panda,” Desiigner (2016)

14 settimane, “Rockstar,” Post Malone feat. 21 Savage (2017)

13 settimane, “Wrecking Ball,” Miley Cyrus (2013-14)

13 settimane, “Fancy,” Iggy Azalea feat. Charli XCX (2014)

13 settimane, “The Box,” Roddy Ricch (2020)

13 settimane, “We Don’t Talk About Bruno,” Carolina Gaitan, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast (2022)