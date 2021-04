All i Know so far è il titolo del nuovo singolo di Pink, disponibile dal 7 maggio 2021. Insieme al rilascio del brano inedito, la cantante ha annunciato la pubblicazione di un disco live (con relativa tracklist) e di un documentario in uscita su Amazon Prime Video.

La canzone promuoverà il rilascio del disco che contiene le seguenti canzoni registrate dal vivo.

Just Like a Pill Who knew Funhouse/Just a girl River Just give me a reason Time after time Walk me home I am here F**ching Perfect Mtv Video Vanguard Award Speech Cash Cash Remix intro/What about us Cover me in sunshine All I Know so far Bohemian Rhapsody We are the champions So What

L’ultimo album pubblicato dalla cantante risale al 2019, Hurts 2B Human. Ad anticipare il disco fu il singolo “Walk me home”, seguito poi da “Can we pretend”, “Hurts 2B Human” e “Love me anyway”.

Nella prima settimana dal rilascio, l’album conquistò immediatamente il primo posto della classifica Billboard dei dischi più venduti con circa 115.000 copie vendute in soli sette giorni. E’ stato il terzo lavoro di seguito a conquistare la vetta della chart. Una settimana dopo, scivolò alla sesta posizione. Anche in Canada ottenne il primo gradino. In Italia, purtroppo, non è andata oltre la 28esima posizione della classifica Fimi.

Un anno fa, ad aprile 2020, Pink rivelò di aver avuto il Coronavirus, insieme al figlio: