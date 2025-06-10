Alfa: età, fidanzata, dove vive, l’amicizia con Roberto Vecchioni

Alfa è una delle voci emergenti più amate della nuova scena italiana: ecco chi è davvero il cantautore genovese.

C’è chi arriva al successo facendo rumore e chi ci arriva camminando piano, canzone dopo canzone, con la testa bassa e l’anima in mano. Alfa fa parte della seconda categoria. Il suo vero nome è Andrea De Filippi, è nato a Genova nel 2000 e in pochissimo tempo è diventato una presenza costante nelle playlist di chi ama la musica italiana con un tocco fresco, ma profondo.

Non è uno di quelli che fanno notizia ogni settimana con provocazioni o gossip, però i suoi brani parlano chiaro e colpiscono dritti dove devono. Infatti, uno dei segreti del suo successo sta proprio nella scrittura. Alfa riesce a mescolare leggerezza e malinconia con una naturalezza disarmante, parlando di amore, insicurezze, sogni e fallimenti senza mai sembrare costruito.

Alfa tutto su di lui e la sua vita privata

Il pubblico lo sente, lo riconosce. Non a caso, la sua popolarità è cresciuta in modo costante, passando dai primi video autoprodotti su YouTube ai palchi più importanti, fino alla partecipazione a Sanremo, che lo ha definitivamente consacrato agli occhi del grande pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alfa è uno di quei personaggi che cercano di tenere separato ciò che succede sul palco da ciò che accade nella vita di tutti i giorni. Non si sa molto della sua situazione sentimentale, anche se i fan più attenti hanno ipotizzato che alcune delle sue canzoni più dolci siano ispirate a una relazione importante. Nulla di confermato, però. Sui social condivide molto di sé, ma sempre con quel filtro delicato che lascia intravedere qualcosa senza mai mostrare tutto. Vive ancora a Genova, anche se, come ha raccontato in più di un’intervista, Milano è diventata ormai la seconda casa, il punto d’incontro con l’industria musicale e con altri artisti della scena.

Una delle curiosità più belle che riguardano Alfa è la sua amicizia con Roberto Vecchioni. Due mondi musicali apparentemente lontanissimi, ma uniti da una stima reciproca profonda. Vecchioni lo ha elogiato pubblicamente per la scrittura, la sensibilità e la capacità di arrivare ai ragazzi senza banalità. E per un giovane cantautore, avere il rispetto di un gigante della canzone d’autore italiana è più di un complimento: è una conferma. Non solo per chi lo ascolta, ma anche per chi ancora guarda ai testi con serietà.

Alfa ha studiato al liceo scientifico e poi ha proseguito il suo percorso all’università, anche se la musica ha presto preso il sopravvento. Ma non ha mai rinnegato il valore della formazione, anzi. Ha più volte sottolineato quanto leggere, scrivere e studiare lo abbiano aiutato a raccontare meglio il mondo che ha dentro.

Il suo cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. Alfa non vuole essere solo una moda passeggera, e sta costruendo qualcosa che, con ogni probabilità, resterà. Con una voce riconoscibile, uno stile che evolve e una sensibilità rara, è destinato a diventare uno dei punti fermi della musica italiana di domani.