Alexia: età, dove vive, carriera e vita privata della cantante

Alexia è considerata una delle cantanti promettenti della musica dance internazionale degli anni Novanta. Nata nel 1967 ad Arcola, si è approcciata sin da subito al mondo della musica e da giovanissima ha partecipato a diverse manifestazioni musicali. I suoi primi lavori sono stati quelli fatti per la casa discografica Euroenergy, con cui ha pubblicato nel 1989 i singoli Boy e It’s All Right.

L’anno successivo ha pubblicato le canzoni Cinema e Scream di Ice MC, e in seguito ha collaborato con il produttore Roberto Zanetti, già collaboratore di Zucchero Fornaciari, come cantante di vari gruppi eurodance della sua casa discografica DWA. Da quel momento Alexia ha girato l’Europa in tournée con più di 300 concerti. Nel 1997 è uscito il suo primo album Fun Club, che ha ottenuto più di 600.000 copie vendute, e l’anno successivo è uscito il disco The Party, disco di Platino con più di 500.000 copie vendute e che ha ottenuto il successo in Inghilterra, Stati Uniti e Giappone.

Gli anni 2000 e i Festival di Sanremo

La cantante si è presentata, per la prima volta nel 2002, sul palco dell’Ariston e ha portato il brano Dimmi come al Festival di Sanremo. Un anno dopo ha vinto la stessa kermesse con la canzone Per dire di no. Nel 2004 la cantante ha quindi pubblicato l’album Gli occhi grandi della luna, con le collaborazioni di Sam Watters, Louis Biancaniello e Diane Warren. Nel 2005 ha preso parte nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Da grande e, tre anni dopo, ha pubblicato il nuovo album di inediti Alè, con un nuovo team di autori e produttori. Nel 2009 ha interpretato a Sanremo il brano Biancaneve, scritto da Mogol e Lavezzi e, nel 2010, è uscito l’album di inediti Stars.

Il nuovo singolo – Io No – è invece uscito nel 2013, insieme alla raccolta iCanzonissime, contenente alcune cover che hanno segnato la carriera della cantante. Nel 2015 Alexia è tornata con un nuovo look, pubblicando il suo disco di inediti Tu puoi se vuoi e, nel 2017, in occasione dei suoi 50 anni ha fatto uscito il nuovo disco.

Il successo e la necessità di fermarsi

Nel corso di un’intervista rilasciata per Today.it, Alexia ha parlato del periodo in cui ha deciso di fermarsi e di allontanarsi dalle scene per ritrovare sé stessa. “Questo tipo di lavoro ti porta a percepire tutto in modo distorto” – ha infatti raccontato lei – “Sei sul palco e il pubblico ti carica di adrenalina. Appena c’è un momento di riposo ti crolla il mondo addosso. La mancanza di quell’adrenalina è forte, è come se ti mancasse il cibo, la benzina“. E ancora: “È stato molto impegnativo riprendere la vita normale e ritrovare me stessa, capire chi ero davvero dopo la voglia di fare musica“.

La cantante ha quindi ammesso di aver sentito il bisogno di fermarsi, anche se questa scelta le è pesata tantissimo. “La lontananza dal palco è qualcosa di atroce” – ha infine concluso – “Oggi però ho le risposte. Ho una famiglia, serenità, una stabilità psicologica“.

La vita privata

Nel corso degli anni, Alexia si è sempre dedicata moltissimo alla figlia. Nel 2005 ha infatti pronunciato il fatidico sì con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani da parte di madre e membro della famiglia Agnelli da parte di padre. Da lui ha avuto le due figlie Maria Vittoria e Magherita.