Alex è uno dei finalisti di Amici 2022 che punta alla vittoria della categoria canto e della 21esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Fa parte della scuola di Amici 2022 fin dall’inizio del programma. Alex ha cantato il suo inedito “Sogni al cielo” proprio nella prima puntata di Amici 2021.

E’ nato a Como il 16 giugno 2000. Il suo vero nome è Alessandro Rina, suona pianoforte e chitarra e ha ammesso di non amare dare un titolo alle canzoni perché troppo riduttivo. Infatti, poi, “Sogni al cielo” è stato scelto dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Nel corso della sua partecipazione ad Amici 2022 si è legato alla ballerina Cosmary, inizialmente componente della squadra di Alessandra Celentano ma poi eliminata dopo alcune settimane di permanenza durante una sfida. Il rapporto tra i due è sempre stato molto complice e Alex è finito al centro di un richiamo disciplinare proprio per avere utilizzato -fuori orario consentito- Internet e per aver chattato con lei, di nascosto. Fu notato dalle telecamere e successivamente venne messo in contatto telefonico con la ragazza, per poter comunicare e parlare con lei come desiderato.

Nel corso della sua esperienza ad Amici 2022 è apparso molto introverso e anche la conduttrice, più volte, ironizzava sulla sua timidezza e sul suo essere poco espansivo. Ha avuto alcuni scontro con ex compagnia (ricordiamo Calma, rapper della squadra di Rudy Zerbi).

Durante i mesi trascorsi ad Amici (da settembre 2021 a maggio 2022), ha rilasciato alcuni inediti. Tra questi ricordiamo “Tra silenzi (Roma)”, “Accade”, “Ammirare tutto” e il recente “Senza chiedere permesso” scritto appositamente da Michele Bravi e donato al cantante di Amici 2022 proprio negli ultimi tempi.

Alex si gioco la vittoria ad Amici, nel circuito canto, con Sissi, Luigi e Albe. Sissi è un’altra concorrente nella sua squadra (quella guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro). Ha firmato un contratto discografico con la 21CO, casa discografica fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo.

Questo è il suo account Instagram ufficiale.

Sarà lui a trionfare nella finalissima di questa sera?