Questa sera, giovedì 1 settembre 2022, andrà in onda su Canale 5, Tutto Accade a San Siro, il concerto che Alessandra Amoroso ha tenuto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, lo scorso 13 luglio.

Nel concerto che ha reso Alessandra Amoroso la seconda cantante italiana ad essersi esibita allo Stadio San Siro (dopo Laura Pausini nel 2007), la cantante salentina si è esibita con tutte le sue canzoni più conosciute, accompagnata da un’orchestra di 47 elementi, diretta dal maestro Pino Perris, dalla sua band composta da 8 musicisti e da ben 90 ballerini, con le coreografie a cura di Veronica Peparini. Il concerto che Alessandra Amoroso ha tenuto a San Siro è stato anche il suo 200esimo live.

Il palco, enorme e ultramoderno, conta 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 metri quadrati di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali.

La regia sarà a cura di Luigi Antonini.

Come vedere il concerto di Alessandra Amoroso in tv e in streaming

Il concerto Tutto Accade a San Siro andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:20, in prima visione tv.

Il concerto sarà visibile anche in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo il concerto con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, sempre a partire dalle ore 21:20.

Tutto Accade a San Siro, Alessandra Amoroso: scaletta concerto

Di seguito, la scaletta delle canzoni che Alessandra Amoroso ha eseguito durante il concerto-evento Tutto Accade a San Siro:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (con Dardust)

Stupida/Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

Il nostro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te (con i Boomdabash)

Mambo salentino (con i Boomdabash)

Karaoke (con i Boomdabash)

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso grande