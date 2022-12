Alessandra Amoroso si esibirà stasera, 10 dicembre 2022, in concerto a Napoli al Palapartenope, con una nuova data del suo tour “Tutto accade live”. Come vi avevamo già anticipato, in occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify Equal hanno unito le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità. Equal, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l’equità di genere nella musica. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell’industria musicale in generale. Spotify prende molto seriamente la responsabilità di porre fine a questa disparità e ritiene che il primo passo per l’amplificazione del lavoro di artiste sia la condivisione di risorse fondamentali con questa comunità per creare maggiori opportunità. Durante le 13 tappe del tour, infatti, Alessandra mette a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani Artiste del nuovo panorama musicale italiano e ogni show si aprirà con un momento dedicato ad ognuna di loro. Questa iniziativa nasce dalla volontà di Alessandra di accendere ancora una volta i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto al Teatro Palapartenope di Napoli.

Alessandra Amoroso, Napoli, 10 dicembre 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso, a Napoli. Il live è sold out.

Alessandra Amoroso, Napoli, 10 dicembre 2022, scaletta concerto

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (with Dardust)

Stupida / Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

il notro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te

Mambo salentino

Karaoke

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso Grande

Napoli, Teatro Palapartenope, come arrivare

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).