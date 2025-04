Alessandra Amoroso: età, carriera, nuovo compagno, dove vive. Chi è la cantante ospite ad Amici

Alessandra Amoroso è tra le ex vincitrici di Amici di maggiore successo. Insieme a Emma Marrone, ma anche Annalisa e Elodie fa parte del panorama musicale italiano contemporaneo e vanta un vasto seguito di fans. Nei giorni scorsi ha annunciato di essere in dolce attesa, lei e il compagno Valerio Pastore, avranno una bambina a Settembre e sono molto felici. I due sono una coppia affiatata, anche se non appaiono spesso insieme, sono pronti a mettere su famiglia.

Originaria di Galatina, in provincia di Lecce, Alessandra è nata il 12 Agosto 1986, da una famiglia semplice. E’ molto legata ai genitori che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte artistiche. Sin da piccola desiderava cantare e appena ne ha avuto l’occasione ha provato ad entrare nella scuola di Amici. Il suo percorso nel talent è stato vincente, si è impegnata molto e ha dimostrato di avere talento oltre che una determinazione nel voler diventare una professionista.

Dopo aver conquistato la vittoria ad Amici la carriera di Alessandra Amoroso è stata in continua ascesa. Ha conquistato le vette delle classifiche con brani iconici, è stata più volte premiata, e i suoi concerti sono sempre stati sold out. Inoltre vanta collaborazioni importanti con artisti di spessore. Nell’ultimo Festival di Sanremo ha duettato con Serena Brancale che l’ha voluta al suo fianco nella serata delle cover. L’Amoroso è un’artista completa, sempre pronta a mettersi in gioco, che è rimasta con i piedi per terra.

Alessandra Amoroso, vita privata

Alessandra Amoroso è prossima a debuttare con un nuovo singolo Cose Stupide, un brano a cui tiene particolarmente. Inoltre sarà in tour per tutta l’estate, nonostante la dolce attesa continuerà ad esibirsi anche se ha cancellato le date di fine Agosto e primi di Settembre. Attualmente la cantante pugliese vive a Roma in una villetta situata sui colli Albani nella zona Sud-Est di Roma, ai Castelli Romani. Un’area molto tranquilla lontana dal caos cittadino.

L’ex vincitrice di Amici è fidanzata con Valerio Pastore, tecnico del suono, e i due sono molto affiatati. Prima di Pastore Alessandra ha avuto una relazione importante con Luca, ex compagno di scuola. Poi nel 2015 si è legata a Stefano Settepani, suo manager e produttore di Amici di Maria De Filippi. I due erano molto innamorati e in diverse occasioni hanno parlato di matrimonio. Nel 2019 erano in programma le nozze in Puglia, ma poi sono state rinviate. L’anno seguente hanno deciso di lasciarsi.

Valerio Pastore, chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono una coppia dal 2023. I due hanno cercato di evitare il gossip, ma lo scorso hanno sono stati paparazzati insieme mentre facevano la spesa in un supermercato. Lui è un tecnico del suono, non ama molto i riflettori, e il suo profilo Instagram è privato.

Le foto che li ritraggono insieme sono molto poche, visto che anche la cantante sul suo profilo Instagram preferisce evitare i selfie con il compagno. Valerio ha 31 anni, 8 meno dell’artista, ma questo non è mai stato un problema per la coppia. E’ nato a Eboli e ufficialmente vive a Olevano Toscano, comune in provincia di Salerno, anche se trascorre molto tempo nella capitale con la cantante.

Oltre ad essere un tecnico del suono è un video maker molto noto nell’ambiente dello spettacolo. Di lui non ci sono altre informazioni, visto che non ama apparire. E tuttavia certo che è molto innamorato dell’Amoroso e felicissimo di diventare papà.