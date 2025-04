Albano, l’intervista: “Io e Romina? Ci siamo lasciati, c’è stato il divorzio, ma c’è ancora grande rispetto”. Il racconto inedito prima del concerto di Madrid

Albano Carrisi alterna le sue giornate tra musica, la sua attività imprenditoriale in Puglia e il libro “Sole dentro” che sta promuovendo in tutta Italia. Un volume – quello da lui presentato – che tratta con grande riflessione la storia della sua vita. 60 anni di carriera, tante canzoni e un solo segreto: la passione. In occasione della presentazione del suo libro – tenutosi nel Teatro Van Westerhout di Mola (Bari) il 14 aprile 2025 – Carrisi si è concesso ai microfoni di Soundsblog, svelando qualcosa in più su di sé, dopo aver fatto un racconto inedito sulla sua vita e sull’inizio di una carriera che, anno dopo anno, gli ha regalato non poche emozioni ma soprattutto l’opportunità di vivere esattamente la vita che sognava da bambino.

A Madrid tornerà sul palco con Romina. Dopo tanti anni, cosa vi ha spinto a riunirvi musicalmente, cosa rende ancora così speciale il vostro duetto? Sarà un concerto diverso dagli altri?

Io penso che una storia come quella di Albano e Romina Power non la trovi in ogni angolo di strada. Quando la gente vuole vederci, noi ci siamo. Ci siamo lasciati, c’è stato il divorzio ma esiste anche un grande rispetto. In nome del rispetto che abbiamo per chi ci ama e per noi stessi, noi cantiamo la felicità e anche qualcosa di più.

Suo figlio Yari sarà con voi in questa avventura. Che emozione prova nel vederlo esibirsi accanto a voi? È un passaggio di testimone o un incontro tra generazioni?

L’una e l’altra. Lui si esibisce con me da quando aveva 7 anni, e ricordo che il suo debutto è stato in Spagna. Gli diedi il microfono e gli dissi: “Vai, fai finta di cantare“. In realtà dietro le quinte c’ero io a cantare, ma sul palco uscì questo ragazzino che interpretava la canzone più famosa del duo Albano e Romina, che si chiamava “La mattinata“.

Fu un successo enorme, perché il pubblico non sapeva se fosse lui o se fossi io. Il primo passaggio canoro è stato quello.

Lei ha sempre dimostrato grande amore per la musica e il pubblico. Cosa la spinge ancora oggi a salire sul palco con la stessa energia di sempre?

Proprio l’amore per la musica e il pubblico. Ai giovani dico sempre: “Se sentite di avere una passione ma soprattutto anche una dote, utilizzatela che può dare dei buoni risultati!“.

Dalla musica alla sua amata Puglia, dalle tournée al vino: come riesce a conciliare tutte queste passioni? Qual è oggi il suo segreto per restare sempre così attivo?

Restare in attività e non fermarsi mai, ma anche amare fino in fondo le cose che si fanno. Il segreto è semplicissimo: la passione. Se è forte, non cambia mai.