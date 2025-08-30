Alanis Morissette, la confessione inaspettata: cosa ha scoperto con la perimenopausa

Alanis Morisette ha festeggiato 51 anni la scorsa primavera. Una vita piena e all’insegna della musica. Una vita che le ha permesso di lasciare il segno con un’arte che l’ha sempre contraddistinta e che ha fatto ispirare intere generazioni. Alle spalle ci sono album di successo, come l’iconico Jagged Little Pill, oltre che brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Durante un’intervista rilasciata per Elle Magazine, la cantautrice canadese ha parlato proprio del periodo che ha preceduto l’uscita di quel disco, durante il quale era chiamata a fare tutto quello che le dicevano le etichette musicali. Lei si è ribellata e ha iniziato a cantare e suonare seguendo un proprio stile, e quindi ottenendo subito un successo grandioso.

L’artista non è solo una cantante molto amata, ma è soprattutto una paladina delle donne e un grande esempio per coloro che si sono sempre riconosciute nella sua storia. Ecco che ha anche condiviso alcune importanti riflessioni sull’universo femminile e sul delicato periodo della perimenopausa.

Alanis Morisette e la confessione sulla perimenopausa

Il mondo femminile, si sa, è sempre stato misterioso ma soprattutto pieno di verità non dette. Ogni fase della vita ha un percorso a sé, tanto che negli anni tutte le donne non smettono di porsi domande, pur non avendo molte risposte. La cantante è entrata nel periodo della perimenopausa e lei stessa, nel corso della sua dichiarazione rilasciata per Elle Magazine, ha affermato che questa fase aiuta la donna a riallinearsi con la propria identità in continua evoluzione. “Dobbiamo anche fare i conti con cosa significhi invecchiare come donne in una cultura che continua a disprezzarci. Solo che adesso siamo consapevoli come non mai”, ha detto lei.

Parlando proprio dell’uscita del disco Jagged Little Pill (pubblicato il 13 giugno 1995), Morissette ha ricordato la rabbia che aveva sempre avuto dentro. Una rabbia che riguardava soprattutto l’essere donna in un mondo maschilista. Sono trascorsi 30 anni da quei momenti e quella rabbia non si è per niente affievolita per lei. “Credo sia persino più intensa” – ha continuato – “Più cose imparo sul patriarcato, sul gaslighting e sul narcismo, più divento combattiva“, ha continuato l’artista 51enne che ha tra l’altro affrontato spesso questi temi nel suo podcast Conversations with Alanis. In questo contenitore invita spesso psicologi, filosofi e scienziati.

Alanis Nadine Morisette è una cantautrice canadese naturalizzata statunitense. Nella sua vita ha pubblicato dieci album in studio, venduto più di 60 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto sette Grammy Award.