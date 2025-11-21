Alan Sorrenti, età, carriera, moglie, figli, successi, carcere, tutto sul cantautore di “Figli delle Stelle”

Ha da poco compiuto quarant’anni una delle canzoni, che non solo è entrata di diritto nel vasto panorama della storia delle Musica Italiana, ma che è anche considerata un vero e proprio inno giovanile. “Figli delle Stelle” è ancora ora amatissima, richiestissima in radio nonché ai vari karaoke. E lui. il suo autore e interprete, quando viene invitato nei salotti televisivi, non può esimersi dall’interpretarla.

Nel suo curriculum tante canzoni, venti album pubblicati, numerosissimi live e il desiderio di sperimentare con la Musica e che lo porta ancora oggi a stare vicino al suo pubblico. Oggi che si appresta a compiere i suoi primi 75 anni. Alan Sorrenti è nato a Napoli il 9 Dicembre del 1950 sotto il segno del Sagittario.

Non ha mai abbandonato la sua Campania, se non per motivi prettamente lavorativi. E dopo essere nato e cresciuto a Napoli si è trasferito in seguito nella vicina città di Castel Volturno, vicino al Litorale Domitio, dove tuttora vive sebbene non si conosca esattamente la sua residenza dal momento che l’artista in questo è molto riservato. Ed è per tale motivo che anche sui Social, in particolare su Instagram, condivide perlopiù scatti che riguardano l’universo lavorativo e non quello personale e affettivo.

Alan Sorrenti, la sua vita privata e pubblica

Attualmente impegnato con Il Magico Tour, ha di recente rilasciato una lunga intervista a cuore aperto a Il Corriere della Sera dove ha deciso di parlare del suo passato e presente sentimentale. La sua vita è stata segnata dal matrimonio con l’ex moglie Tony Lee Carland il cui finale è stato molto complesso e burrascoso.

I due non vivano più insieme quando la donna scoprì l’uomo in dolce compagnia di un’altra. Scattò tra di loro una fortissima lite che fu sedata solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. Quando però arrivarono sul posto, furono trovate piccole quantità di droga nell’abitazione. Tony Lee Carland accusò Alan Sorrenti di fare uso di sostanze stupefacenti e di spacciare. Per tale motivo nel 1983 scattarono le manette per il cantante che tornò alla ribalta nel 1988 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

A tal proposito l’artista ha dichiarato: “Nella vita si fanno degli sbagli. Ma dopo il vuoto, nel 1988, ho cominciato una rivoluzione umana, sono diventato buddhista della Soka Gakkai International. Da quel momento c’è un altro Alan“. Successivamente ha ritrovato l’amore, accanto alla sua Barbel che lo ha reso anche padre del suo unico figlio, Sky Julian Markus.