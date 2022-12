Al Bano in concerto nel 2023: tutte le date del tour ”È la mia vita”

80 anni all’anagrafe nel 2023 e quasi 60 anni di carriera alle spalle. Con questi numeri era impossibile non celebrare insieme ai fan ed ecco quindi che Al Bano si prepara a tornare in concerto nel 2023 portando in tour in teatro i suoi più grandi successi.

Il tour teatrale È la mia vita è già iniziato a dirla tutta, con una prima data che si è tenuta lo scorso 17 dicembre al Teatro Comunale di Sassari, ma dopo una pausa natalizia il cantautore di Cellino San Marco si rimetterà in viaggio in tutta Italia, con date già annunciate ed altre che saranno comunicate in seguito.

Tutte le date del tour teatrale di Al Bano per il 2023

Il calendario per il 2023, lo ricordiamo, non è da considerarsi definitivo. Queste sono le date già confermate da DM Produzioni, che produce il tour teatrale di Al Bano insieme a Ventidieci.

18 febbraio 2023 – Alessandria, Teatro Alessandrino

– Alessandria, Teatro Alessandrino 03 marzo 2023 – Catania, Teatro Metropolitan

– Catania, Teatro Metropolitan 28 marzo 2023 – Torino, Teatro Colosseo

– Torino, Teatro Colosseo 31 marzo 2023 – Milano, Teatro Dal Verme

– Milano, Teatro Dal Verme 04 aprile 2023 – Roma, Teatro Olimpico

– Roma, Teatro Olimpico 12 aprile 2023 – Genova, Politeama Genovese

– Genova, Politeama Genovese 15 aprile 2023 – Aprilia (LT), Teatro Europa

– Aprilia (LT), Teatro Europa 09 maggio 2023 – Bologna, Teatro Celebrazioni

Al Bano ha un repertorio infinito da cui attingere con 26 dischi d’oro, 8 dischi di platino e una lista di successi che sarebbe impossibile elencare. Cosa può aspettarsi il pubblico da questi concerti? Di tutto, e la buona notizia è che neanche lo stesso Al Bano ha le idee molto chiare. L’artista ha fatto sapere che la scaletta del concerto dipenderà dal pubblico che si troverà davanti:

Non ho un copione fisso, secondo quello che capto dal pubblico nasce il mio spettacolo. È il pubblico il mio vero copione.

Da Nel sole a Sharazan, passando per Felicità, Nostalgia canaglia e il successo che dà il titolo al tour, È la mia vita, passando per le canzoni più recenti. Chi si imbarcherà in questa avventura si troverà davanti un Al Bano in fortissima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso,

Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia.

I biglietti delle date già annunciate dal tour teatrale di Al Bano per il 2023 sono già in vendita su Ticketone. I prezzi? Si parte da 30 euro e si arriva a superare gli 80 euro per i posti migliori, a seconda del teatro.